VIDEO Pogledajte trenutak u kojem je detonirana velika bomba kod Pule

Završena je složena sigurnosna operacija tijekom koje su pripadnici MUP-ove protueksplozijske jedinice uspješno neutralizirali avionsku bombu iz Drugog svjetskog rata pronađenu u Puli.

Bomba je pronađen prije desetak dana, a cijela akcija njezina onesposobljavanja počela je u nedjelju u osam sati ujutro kada je evakuirano sedamdesetak obitelji koje su bile 'u crvenoj zoni' gdje živi oko 200 stanovnika.

Riječ je o britanskoj bombi opće namjene teškoj 223 kilograma, od čega je oko 69 kilograma TNT-a. Duga je bila oko metar, širine 33 centimetra, a namijenjena je razaranju objekata i vojnih ciljeva.

U slučaju eksplozije procjenjuje se da ubojno djelovanje doseže oko 80 metara pa je mogao nastati krater dubine oko 1,5 metra i širine oko 3,4 metra.

Nakon što je detonirana prevezena je na poligon na Marleri u Ližnjanu gdje je bager iskopao jamu u koju je položena bomba, a na nju je postavljen eksploziv, izvučen je sistem za aktiviranje, a potom je zatrpana zemljom i detonirana.