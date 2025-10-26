FOTO Evakuacija crvene zone u Istri zbog bombe: Oglasila se sirena za uzbunu

U Puli je u tijeku onesposobljavanje bombe. Prva planirana sirena za uzbunu oglasila se točno u osam sati i najavila početak trosatne akcije te pratećih izvanrednih okolnosti vezanih za onesposobljavanje, premještanje i uništavanje zrakoplovne bombe britanske proizvodnje iz Drugog svjetskog rata u naselju Veli Vrh.

Zbog potencijalne opasnosti za stanovništvo i objekte, akcija se provodi od 10 sati, pod nadzorom policije i svih nadležnih službi, a putem SMS-a i komunikacijskih platformi građanima je stiglo upozorenje o provođenju akcije.

Zbog kompleksnosti operacije, Grad Pula je donio Odluku o preventivnom provođenju prisilne evakuacije stanovništva dijelova naselja Veli Vrh u Puli. Nositelj Odluke je Stožer civilne zaštite Grada Pule – Pola.

Avionska bomba tip GP 500 lb, MkIV iz Drugog svjetskog rata pronađena je 15. listopada na gradilištu u ulici Vallelunga u naselju Veli Vrh prilikom iskopa temelja obiteljske kuće. Ona će u nedjelju bit izmještena i neutralizirana, zbog čega se evakuira sedamdesetak obitelji, odnosno 200-injak građana. Za stanovnike koji nemaju kamo otići organizirano je privremeno smještanje u Dom sportova "Mate Parlov".

Bomba je naoružana stražnjim upaljačem te policijski službenici prije njezina premještanja trebaju ukloniti navedeni upaljač. Nakon neutralizacije, bomba će se na siguran način prevesti na bivši vojni poligon Marlera kod Ližnjana i uništiti kontroliranom eksplozijom.

Riječ je o britanskoj bombi opće namjene teškoj 223 kilograma, od čega je oko 69 kilograma TNT-a. Duga je oko metar, širine 33 centimetra, a namijenjena je razaranju objekata i vojnih ciljeva. U slučaju eksplozije procjenjuje se da ubojno djelovanje doseže oko 80 metara, pa bi mogao nastati krater dubine oko 1,5 metra i širine oko 3,4 metra.

CRVENA ZONA obuhvaća radijus od 250 metara od mjesta na kojemu se nalazi eksplozivno sredstvo te će biti provedena evakuacija građana područja u Puli, naselje Veli Vrh: dijelovi Ulice Vallelunga, Ulica Braće Leonardelli, Ulica Samagher te jugozapadni ogranci sa Sponzine ulice.

U širem pojasu od 1600 metara neće biti evakuacije, no radi predostrožnosti tamošnji stanovnici moraju za vrijeme akcije ostati u zatvorenom prostoru i izbjegavati približavanje staklenim površinama.

U toj zoni neće biti opće evakuacije, ali vrijede stroge mjere ponašanja. Osim toga, zabranjen je sav promet, a policija dežura uz rub zone i sprječava prolaz vozila.

ŽUTA ZONA obuhvaća zonu do 1600 metara od eksplozivnog sredstva te na području iste na otvorenom prostoru ne bi se smjeli nalaziti građani, osiguranje, hitne i tehničke službe, već samo u zaklonu ili u svojim domovima, dalje od prozora ili drugih staklenih površina. U žutoj zoni su Partizanski put, Vodnjanska cesta (do naselja Kapeleri), Fažanska cesta i Paduljski put do Šuride, zatim Ulica Prekomorskih brigade do Bauhausa, dio Punte i Riva do Lučke kapetanije. Također je zahvaćena Katarina (Monumenti).

