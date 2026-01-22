FOTO Kamera snimila prizor koji je iznenadio istraživače: "Ovo je tek četvrti put"

Orao krstaš (Aquila heliaca), jedna od najrjeđih i najugroženijih ptica grabljivica u Hrvatskoj, snimljen je na području Žutice u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Ovaj izniman nalaz predstavlja tek četvrti poznati zapis te vrste u županiji u posljednjih 50 godina, što mu daje veliku ornitološku i zaštitarsku vrijednost.

Orao krstaš - 1 Foto: Zaštita prirode SMŽ

Orao krstaš - 2 Foto: Zaštita prirode SMŽ

Orao krstaš zabilježen je tijekom zimskog monitoringa ptica koji provodi Javna ustanova za zaštitu prirode Sisačko-moslavačke županije.

Snimanje je obavljeno u neposrednoj blizini područja ekološke mreže Natura 2000 Žutica, jedne od najvažnijih prirodnih cjelina u županiji.

Orao krstaš - 3 Foto: Zaštita prirode SMŽ

Ta rijetka grabljivica vezana je uz otvorena i poluotvorena staništa, a smatra se indikatorskom vrstom očuvane prirode.

Njezina prisutnost upućuje na visoku vrijednost staništa i potvrđuje važnost kontinuiranog monitoringa i sustavne zaštite prirode.

Nalaz orla krstaša dodatno naglašava značaj područja Žutice i opravdava dugogodišnje napore u očuvanju prirodnih ekosustava Sisačko-moslavačke županije.