Velika vrijednost
FOTO Kamera snimila prizor koji je iznenadio istraživače: "Ovo je tek četvrti put"
Piše Dina Šiljeg,
22. siječnja 2026. @ 10:46
Ovaj nalaz dodatno naglašava značaj područja Žutice i opravdava dugogodišnje napore u očuvanju prirodnih ekosustava Sisačko-moslavačke županije.
Orao krstaš (Aquila heliaca), jedna od najrjeđih i najugroženijih ptica grabljivica u Hrvatskoj, snimljen je na području Žutice u Sisačko-moslavačkoj županiji.
"Gubitak za sve"
Trump je jedva dočekao: SAD se danas povlači iz jedne od najvažnijih svjetskih organizacija
Užas u Berlinu
Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
JAVLJA POLICIJA
Tragedija u Slavoniji: Jedna osoba poginula na farmi
Ovaj izniman nalaz predstavlja tek četvrti poznati zapis te vrste u županiji u posljednjih 50 godina, što mu daje veliku ornitološku i zaštitarsku vrijednost.
Orao krstaš - 1
Foto:
Zaštita prirode SMŽ
Orao krstaš - 2
Foto:
Zaštita prirode SMŽ
Orao krstaš zabilježen je tijekom zimskog monitoringa ptica koji provodi Javna ustanova za zaštitu prirode Sisačko-moslavačke županije.
Snimanje je obavljeno u neposrednoj blizini područja ekološke mreže Natura 2000 Žutica, jedne od najvažnijih prirodnih cjelina u županiji.
Orao krstaš - 3
Foto:
Zaštita prirode SMŽ
Ta rijetka grabljivica vezana je uz otvorena i poluotvorena staništa, a smatra se indikatorskom vrstom očuvane prirode.
Njezina prisutnost upućuje na visoku vrijednost staništa i potvrđuje važnost kontinuiranog monitoringa i sustavne zaštite prirode.
Nalaz orla krstaša dodatno naglašava značaj područja Žutice i opravdava dugogodišnje napore u očuvanju prirodnih ekosustava Sisačko-moslavačke županije.