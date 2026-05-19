Potraga za instruktorom ronjenja: Nestao je tijekom organizirane ture

Potraga za instruktorom ronjenja na boce, državljaninom Republike Hrvatske, koja je pokrenuta u utorak u 16.30 kod otoka Lokruma, za sada je bez rezultata, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Akciju traganja i spašavanja pokrenula je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), nakon dojave o nestanku instruktora ronjenja koja je u Središnjici zaprimljena posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik (PPAP Dubrovnik).

Prema trenutno dostupnim informacijama iz nadležnosti Lučke kapetanije Dubrovnik, nestanak ronioca dogodio se tijekom organizirane ronilačke ture s grupom stranih državljana, nedugo nakon dolaska na mjesto grupnog zarona, s vanjske strane otoka Lokruma, gdje je dubina mora 15 do 20 metara.

Odmah po zaprimanju dojave u akciju su uključeni službenici dubrovačke Kapetanije sa spasilačkim brodom Danče, u suradnji sa službenicima PPAP Dubrovnik. U akciji sudjeluju i kolege nestalog ronioca, ujedno djelatnici ronilačkog kluba organizatora ronilačke ture, priopćeno je iz Ministarstva.

U podmorsko traganje angažirani su i pripadnici ronilačke jedinice PPAP Dubrovnik, koji će se u traganje uključiti sukladno utvrđenom planu traganja, koji koordinira MRCC Rijeka.