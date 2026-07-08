Oglasili se iz Grada nakon što je inspekcija zatvorila gradilišta: Otkrili kada očekuju nastavak radova

Grad Zagreb oglasio se nakon što je Državni inspektorat obustavio radove na dva velika gradilišta u Savskoj i Zvonimirovoj ulici.

Poručuju da izvođači već provode naložene mjere te očekuju da bi, nakon provjere inspekcije, radovi na oba gradilišta mogli biti nastavljeni već u četvrtak.

"Državni inspektorat u utorak je zatvorio gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice utvrdivši da komora u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod DN 700 nije bila propisno ograđena i označena. Privatni izvođač radova ubrzo nakon toga obavijestio je da promptno postupa po nalogu nadležnog inspektora", poručili su iz Grada.

U srijedu poslijepodne je, navode, u prostorijama Državnog inspektorata održan sastanak te je dogovoreno da privatna tvrtka koja je izvođač radova izradi plan zaštite rova i postavi dodatnu zaštitnu ogradu.

"Što se tiče gradilišta u Zvonimirovoj ulici, Državni inspektorat naložio je postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko dva kilometra. Nakon dostave tražene dokumentacije i provjere provedbe naloženih mjera od strane DIRH-a, završetak postupanja Inspektorata i donošenje odluke o nastavku radova na oba gradilišta izgledno je u četvrtak", zaključili su.