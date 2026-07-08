Građevinska inspekcija zatvorila dva velika gradilišta u Zagrebu. Na jednom se radilo unatoč zabrani: "Pitanje je bilo..."

Stali su radovi na dva velika zagrebačka gradilišta i to zbog utvrđenih nepravilnosti građevinske inspekcije Državnog inspektorata.

U ulici grada Vukovara unatoč zabrani, radnici su nastavili s radom na zatvorenom gradilištu. Zbog povrede zabrane pokrenut će se zakonom propisani postupci.

Gradilište u Zagrebu - 4 Foto: Vijesti u 17

Gradilište u Zagrebu - 5 Foto: Vijesti u 17

U istoj ulici na križanju, promet nadziru redari. Dodano je nekoliko barijera te oznaka o izvođaču radova koja je obvezna, ali do danas nije bila postavljena

Na gradilištu u Zvonimirovoj ulici, radnici postavljaju zaštitnu ogradu dugu kilometar i pol. Iz Grada Zagreba tvrde da je riječ o prvom takvom slučaju koji je inspektorat zatražio pri obnovi tramvajske infrastrukture

"Mislim da je realno da se stvarno ograde radove i da su svi jednaki pred Zakonom. Pitanje je bilo je li trebalo zaustaviti radove ili su mogli biti nastavljeni uz nalog da se hitno postavi ograda. U ovom slučaju su zaustavljeni", kazao je Žarko Željko, građevinski sudski vještak.