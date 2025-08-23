Obavijesti Foto Video Pretražite
Zločini komunizma

Penava na komemoraciji za žrtve iz Jazovke: "Jesu li ubijeni zato što su više voljeli Boga nego partiju?"

23. kolovoza 2025.
Komemoracija za žrtve iz jame Jazovka na Žumberku - 5
Foto: HDZ
Kod Jazovke je organiziran posljednji ispraćaj posmrtnih ostatak 814 žrtava iz masovne grobnice u jami Jazovke kod naselja Sošice na Žumberku koje su ubili partizani nakon zauzimanja Krašića u siječnju 1943. te vojnici jugoslavenske vojske u svibnju i lipnju 1945. godine.
Održana je komemoracija za ukupno 814 hrvatskih žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice u jami Jazovka
Zločini komunizma
Penava na komemoraciji za žrtve iz Jazovke: "Jesu li ubijeni zato što su više voljeli Boga nego partiju?"
