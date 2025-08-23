Penava na komemoraciji za žrtve iz Jazovke: "Jesu li ubijeni zato što su više voljeli Boga nego partiju?"

Potpredsjednik Vlade ministar Tomo Medved rekao je u subotu na komemoraciji ukopa 814 hrvatskih žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice u jami Jazovka, da je to i poziv na beskompromisnu osudu strašnih zločina komunističkog režima, na što ukazuju i deklaracija Sabora i rezolucija Europskog parlamenta.

Istaknuo je kako trebamo otkriti istinu o zločinima totalitarizma i osuditi počinitelje.

''Kao država osuđujemo i komemoriramo sve nevine žrtve totalitarizama, jer svaka nevina žrtva zaslužuje sjećanje i poštovanje. Naša je trajna dužnost i obaveza otkrivati istinu o zlodjelima, osuditi počinitelje i odati počast svim žrtvama, da se ne zaboravi i nikad ne ponovi'', istaknuo je ministar Medved u obraćanju na komemorativnom programu ukopa posmrtnih ostataka 814 žrtava ekshumiranih iz jame Jazovka.

Komemoracija je održana na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma.

Tim je povodom, Ministarstvo hrvatskih branitelja u mjestu Sošice organiziralo posljednji ispraćaj i ukop 814 žrtva iz masovne grobnice u Jazovki.

Riječ je o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, koje su ubili pripadnici partizanskih postrojba nakon bitke za Krašić 1943. godine te nakon završetka Drugog svjetskog rata 1945., uglavnom ranjenici iz zagrebačkih bolnica, medicinsko osoblje, civili i časne sestre koje su odveli pripadnici jugoslavenske vojske. Među njima su i tri časne sestre njegovateljice u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, koje su bačene u jamu.

"Komemoracija je poziv na beskompromisnu osudu strašnih zločina komunističkog režima, ukazuje na to i deklaracija Hrvatskog sabora kao i rezolucija Europskog parlamenta, Jednako tako, svjesni smo da su i drugi zločini tijekom Drugog svjetskog rata počinjeni od strane nacističkog i fašističkog režima, ostavili duboke rane u hrvatskom narodu i cijeloj Europi'', naglasio je ministar.

Uz grobnicu gdje su ukopani ljesovi 814 žrtava, Ministarstvo je postavilo Spomen-obilježje, rad akademika Kuzme Kovačića, s natpisom ''U spomen na 814 žrtava koje su partizani, Jugoslavenska armija i komunistički režim ubili tijekom i nakon Drugog svjetskog rata".

Jamu Jazovku je nakon višegodišnji potraga u siječnju 1989. godine otkrio karlovački speleolog Mladen Kuka.

''Kad vidite nepreglednu hrpu kostiju ispred sebe, to je jedna stvar od koje postajete tupi. Ja sam izmolio Oče naš i rekao da ti ljudi ovakav kraj ne zaslužuju, što god da su uradili'', kazao je na komemoraciji speleolog Kuka.

Nadbiskup Kutleša: Ovdje se dogodio strašan poraz svake čovječnosti

Prije ukopa, održana je Sveta misa koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

''Ovo mjesto nije poruka mržnje, ne stojimo nad provalijom bez nade, iako se ovdje dogodio strašan poraz svake čovječnosti, civilizacije i duhovnih vrijednosti. Neka njihova smrt bude ugrađena u slobodu i mir Hrvatske. Jazovka bi mogla od provalije smrti i užasa postati mjesto iz kojega danas izvire naša nada u mir i slobodu'', kazao je zagrebački nadbiskup.

Nijedna žrtva nije uzaludna i nijedna žrtva ne smije biti zaboravljene, a što vrijeme više prolazi, pojačava se agonija i strah onih koji imaju 'okrvavljene ruke', dodao je mons.-Kutleša.

''Kao i agonija i strah onih koji ih nastoje štititi te tonu sve dublje u ponore vlastitih laži. Upravo to u mnogočemu koči istinski napredak društva i domovine. Zato se iz Jazovke kao jame uzdiže nada da će doći do pokajanja počinitelja zločina i njihovih zaštitnika, do njihova obraćenja, a time i do ozdravljenja našega društva'', naglasio je zagrebački nadbiskup.

Penava: Jesu li u Jazovki ubijeni zato što su više voljeli Hrvatsku no Jugoslaviju?

Predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava, upitao je u subotu na komemoraciji ukopa 814 hrvatskih žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice u jami Jazovka – jesu li žrtve ubijene zato što su više voljele Hrvatsku nego Jugoslaviju.

Na komemorativnom programu, u organizaciji Mistarstva hrvatskih branitelja bili su, uz predstavnike crkve, potomaka žrtava i udruga, potpredsjednik Vlade ministar Tomo Medved, predsjednik Povjerenstva Penava i drugi, a svetu misu zadušnicu služio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

"Uz jasnu osudu nacizma i fašizma koju smo sva ova desetljeća nedvosmisleno iskazivali, danas je upravo ovdje mjesto i vrijeme da se pitamo na tragu osude komunističkog režima jesu li žrtve ubijene zato što su više voljele Boga nego partiju i zato što su više voljele Hrvatsku nego Jugoslaviju", izjavio je potpredsjednik Sabora i predsjednik Povjerenstva Penava.

Naglasio je kako uz izniman trud velikog broja pojedinaca, doista treba pohvaliti sve ono što je učinjeno u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, zahvaljujući čijem radu je izgrađen dostojanstven spomenik.

"Spomenik šalje poruku mira, šalje jednu poruku da je komunizam veliko zlo koje se dogodilo, uopće ne tražeći i ne važući njegovu težinu spram drugih totalitarnih režima, nacizma i fašizma. To nam uopće nije tema, tema nam je da konačno živimo u slobodnoj Hrvatskoj, da konačno u toj slobodnoj Hrvatskoj, našoj Hrvatskoj, možemo odati počast za svaku nevinu žrtvu; odati joj počast koju zaslužuje i u konačnici vrlo jasno i otvoreno prokazati krivce", izjavio je Penava.

Dodao je da su krivci partizani, komunistički režim i jugoslavenska armija. Rekao je i da je danas prvi puta na Jazovki i da sam pogled na jamu ispunjava jezom.

"Da nekom padne na pamet bilo koga dovesti i likvidirati, baciti u tu vertikalu od 40 metara kroz tako uzak procjep navodi na pitanje kako je uopće moguće da tu 814 ljudi bude bačeno. Preplavljuje me osjećaj tuge i nepravde. Ali i osjećaj da su konačno kroz protok svih ovih desetljeća i godina dobili onaj minimum dostojanstva i pravde", kazao je Penava.

Dodao je da uz osjećaj gorčine koji ostaje, jedino što se moglo napraviti za stradale je da ih se dostojanstveno pokopa i otvoreno kaže tko su krivci za njihovu smrt.

Na pitanje novinara hoće li Povjerenstvo za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, na čijem je čelu, imati još puno poslao rekao je kako je to ogroman posao koji teško da će završiti s njegovim mandatom.

"Taj posao će nažalost – i zbog proteka vremena i zbog komunističkog sustava kojeg smo imali desetljećima, a koji je zatirao svaki spomen, sve ljude i svjedoke koji su se usudili doći i obilježiti ili spomenuti ili napisati knjigu ili snimiti dokumentarac što je bilo nemoguće – apsolutno biti Sizifov posao; ne samo iz tog kuta nego i zato što mnoga od tih stratišta nisu na tlu Republike Hrvatske pa će biti potrebna međunarodna suradnja", kazao je Penava.

Rekao je i da u prilog ide današnja tehnologija, forenzika koja je jako napredovala i umjetna inteligencija koje će pomoći kod identifikacije.