U tijeku velika policijska akcija diljem zemlje: "Provodi se nadzor..."

Policija je ovog vikenda u punoj spremi zbog velike akcije na području cijele zemlje. Akcija je započela u petak, a završava u nedjelju.

Što će se sve kontrolirati, otkrio je vođa sektora za sigurnost cestovnog prometa Josip Fišter u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Ivanom Kopčić.

"Provodi se nadzor vozača koji su pod utjecajem alkohola i droga, nadzor brzine kretanja vozila, nevezivanje pojasa, korištenje mobitela. Cilj nam je povećanje sigurnosti u prometu i smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća", objasnio je Fišter.

Kako kaže, najviše se susreću sa vozačima koji voze pod utjecajem te onima koji ne poštuju propisanu brzinu.

Kazne se za vožnju pod utjecajem alkohola kreću do 90 do 2650 eura ili je propisana kazna zatvora do 60 dana. Minimalna kazna za nepoštivanje ograničenja brzine je 30 eura, a maksimalna jednaka kao i kod vožnje pod utjecajem.

Fišter naglašava da će policijski službenici biti raspoređeni diljem zemlje na mjestima na kojima se učestalo događaju prometne nesreće, a vozači će biti podvrgnuti alkotestiranju i kontroli.

