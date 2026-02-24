Galerija 5 5 5 5

Postoje dani koji počnu sastankom, nastave se školskim obvezama, a završe večerom na drugom kraju grada. U takvom dnevnom ritmu traži se automobil koji olakšava život.

Škoda Kodiaq 2.0 TDI DSG (2022.), objavljen na platformi Bijelo Jaje, upravo je taj tip. Iza ovog modela stoji Škoda Auto, brend koji je posljednjih godina postao sinonim za promišljenu praktičnost. No kod Kodiaqa ta priča ide korak dalje. Slobodno možemo reći da je on SUV koji razumije stvaran život.

Od jutarnje gužve do neplaniranih izleta: Automobil koji prati ritam stvarnog života (Foto: AUTO CENTAR FLORIJANIĆ d.o.o.)

Jutarnja rutina bez napetosti

Svima nam je poznat ovaj scenarij: kava u ruci, torba na stražnjem sjedalu, djeca ili kolege već kasne. Ulazite u automobil, sjedalo vas “pamti”, dvozonska klima već održava idealnu temperaturu i rješava vječnu dilemu “meni je hladno” i “meni je vruće”, a automatski mjenjač preuzima brigu o gradskoj vožnji.

Parkirni senzori i stražnja kamera pretvaraju uske gradske ulice u rutinu, a povišena pozicija sjedenja daje onaj osjećaj kontrole koji SUV-ovi itekako dobro znaju pružiti.

To su detalji koji ne traže pozornost, ali kad ih imate, teško ih se odričete.

Vikend počinje čim zatvorite vrata

Pet sjedala i prostrana kabina bez problema prihvaćaju dječja kolica, sportsku torbu ili spontano pakiranje za dva dana izvan grada. Krovni nosači i kuka za vuču otvaraju prostor za planove koji ne stanu u prtljažnik: bicikle, dodatnu opremu, male avanture.

Na otvorenoj cesti vožnja postaje tiša, stabilna i neopterećena. Tempomat drži ritam, a dobra izolacija kabine pretvara kilometre u vrijeme za razgovor ili omiljeni podcast.

Kožna sjedala, grijanje zimi, bežično punjenje mobitela i navigacija koja diskretno vodi do nove adrese. To su sitnice koje svakodnevicu čine jednostavnijom. LED svjetla noću daju poseban vizualni potpis, a plava karoserija diskretno se izdvaja iz gradske monotonije.

Mir kao najvažnija oprema

Sigurnosni sustavi koji prate prometne znakove, upozoravaju na izlazak iz trake i pomažu pri kočenju rade tiho, u pozadini. Isofix je tu za najmlađe, a osjećaj stabilnosti i čvrstoće ulijeva povjerenje na svakoj dionici. Kombinacija SUV stava, aluminijskih naplataka i zatamnjenih stakala daje mu urbanu notu. Jednako se dobro snalazi ispred poslovne zgrade kao i na makadamu prema vikendici.

Garažiran i uredno održavan primjerak, s jasnom servisnom poviješću, dodatno potvrđuje da je riječ o automobilu koji je pažljivo korišten i spreman za novo poglavlje u rukama novog vlasnika.

Škoda Kodiaq iz 2022. je pravi SUV koji prati vaš tempo od ponedjeljka do nedjelje. I upravo se zato tako lako uklopi u život koji se stalno mijenja.

Još informacija i fotografija možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.