Policija i civilna zaštita pozivaju na oprez: "Prijete kazne i do 19.900 eura"

Uoči sezone paljenja korova i proljetnih druženja na otvorenom policija i civilna zaštita pozvali su na oprez i upozorili da spaljivanje raslinja i biljnog otpada kao i paljenje vatre za roštilj može izazvati požar, za što prijete kazne i do 19.900 eura, a u najtežim slučajevima i zatvor.

"Savjesnim ponašanjem i brigom za okoliš smanjujemo mogućnost nastanka požara i njihovih tragičnih posljedica", priopćilo je Ravnateljstvo civilne zaštite pozivajući građane na pridržavanje svih propisanih sigurnosnih mjera, dodatni oprez i stalni nadzor vatre.

Pritom podsjećaju da za izazivanje požara zakon predviđa kaznu od 1990 do 19.900 eura ili do 60 dana zatvora. Ako je požar izazvan iz nehaja kazna se kreće od od 260 do 1990 eura, dok je za neprijavljivanje požara predviđena kazna od 130 do 1990 eura.

U težim slučajevima nepažljivo postupanje može predstavljati kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine, za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine, a ako je djelo počinjeno s namjerom, kazna zatvora može biti od šest mjeseci do pet godina.

Spaljivanje biljnog otpada dopušteno je samo ondje i kada je to predviđeno lokalnim odlukama i zakonima, uz strogo poštivanje sigurnosnih mjera.

Podsjećaju da je nepažnja prilikom rukovanja vatrom ili lakozapaljivim tvarima čest uzrok širenja požara.

Vatru paliti dalje od kuća, krošnji i vodova

Građanima se savjetuje da vatru pale na mjestima dovoljno udaljenima od kuća, drugih objekata, krošnji stabala i električnih vodova te da tlo očiste od zapaljivog materijala u krugu od najmanje pet metara.

Osoba koja pali vatru mora je cijelo vrijeme nadzirati i imati spremna sredstva za gašenje, poput vode, pjene ili vatrogasnog aparata.

Mjesto spaljivanja smije se napustiti tek kada je vatra potpuno ugašena, što treba provjeriti razgrtanjem pepela i polijevanjem vodom, a zabranjeno je spaljivanje trave i raslinja za vrijeme vjetra ili noću.

Također pozivaju na oprez pri paljenju roštilja i druženjima na otvorenom, podsjećajući da je zabranjeno bacanje opušaka, šibica i drugih užarenih predmeta na otvorene površine, kao i korištenje dronova u blizini vatre.

U slučaju izbijanja požara, ističu, građani trebaju odmah pozvati hitne službe, zaštititi se na sigurnom mjestu i po mogućnosti pokušati ugasiti požar bez ugrožavanja vlastite ili tuđe sigurnosti.