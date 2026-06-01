Važno upozorenje za dio građana: Danas podnesite zahtjev ili ostajete bez novca

Poljoprivrednici imaju još danas vremena za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2026. godinu. Rok za predaju zahtjeva istječe u ponedjeljak, 1. lipnja, podsjeća Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

Jedinstveni zahtjev podnosi se putem sustava AGRONET, a poljoprivrednici ga mogu predati na dva načina. Zahtjev je moguće ispuniti elektronički prijavom u AGRONET putem NIAS sustava uz korištenje vjerodajnice značajne ili visoke sigurnosne razine. Druga mogućnost je samostalno popunjavanje zahtjeva u AGRONET-u, nakon čega se obrazac isprinta, potpiše te pošalje poštom ili osobno dostavi u nadležnu podružnicu APPRRR-a.

Poljoprivrednicima koji nemaju mogućnost elektroničkog popunjavanja zahtjeva i dalje pomažu djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Rok za podnošenje zahtjeva prvotno je bio 15. svibnja, no Ministarstvo poljoprivrede produljilo ga je do 1. lipnja. Kao jedan od glavnih razloga navedena je potreba da poljoprivrednici koji čekaju odluke o zakupu zemljišta dobiju dodatno vrijeme za upis zemljišta u sustav ARKOD i podnošenje zahtjeva za potpore.

Jedan od najvažnijih godišnjih administrativnih rokova

Posebno je važno da poljoprivrednik u trenutku podnošenja zahtjeva raspolaže zemljištem za koje traži potporu te da je ono upisano u sustav ARKOD uz odgovarajuće dokaze o vlasništvu ili posjedu. Do 1. lipnja produljen je i rok za dostavu tih dokaza.

Potpore koje se mogu ostvariti u 2026. godini i uvjeti za njihovo ostvarivanje propisani su Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2026. godinu.

APPRRR upozorava da bi oni koji propuste rok mogli ostati bez dijela ili cijelog iznosa potpora za 2026. godinu. Zahtjev se odnosi na potpore iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike EU-a za razdoblje 2023. – 2027., uključujući osnovna plaćanja, potpore mladim poljoprivrednicima, ekosheme, potpore za stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i druge mjere ruralnog razvoja.

Za mnoge poljoprivrednike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva riječ je o jednom od najvažnijih godišnjih administrativnih rokova jer se upravo putem Jedinstvenog zahtjeva ostvaruju prava na izravna plaćanja i druge oblike potpore iz programa ruralnog razvoja.