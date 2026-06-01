Nesreća na autocesti prema Zagrebu, na obilaznici je predmet na cesti: Višekilometarske kolone na ulazima u grad

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj dogodila se prometna nesreća između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta na kojima traju radovi te na gradskim prometnicama.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane na kolniku se nalazi predmet, a promet se odvija uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Povremene su kolone i zastoji na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad (kolona je oko 4 km), na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok (kolona je oko 5 km), brzoj cesti Solin-Klis (DC1), zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8), izvijestio je HAK oko 8 sati.

HAK upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.