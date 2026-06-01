Autobusna linija 666 vraća se na cestu za Hel: Bivšeg prijevoznika čak su optužili za sotonizam

Autobusni prijevoznik FlixBus najavio je povratak autobusne linije 666 u poljsko primorsko ljetovalište Hel. Tako opet oživljava kontroverzno putovanje "Highway to Hel".

Zbog protivljenja religijskih konzervativnih grupa i povezivanja broja 666 s Helom, odnosno paklom, broj autobusne linije promijenjen je 2023. u 669. Jedna vjerska skupina optužila je čak bivšu lokalnu autobusnu tvrtku za širenje sotonizma.

Nova 13-satna ruta koju vozi FlixBus povezat će Krakov s Helom, prolazeći kroz druge veće poljske regionalne gradove, uključujući glavni grad Varšavu, piše BBC.

Glasnogovornik FlixBusa Aleksander Kalenik rekao je za poljsku novinsku agenciju TVN24: "Broj 666 namjerno je odabran kao element marketinške komunikacije, s ciljem povećanja vidljivosti veze na popularnoj turističkoj ruti za Hel."

Biblija identificira 666 kao "broj zvijeri", a u novijoj pop-kulturi postao je broj Sotone. Hel ima jedno slovo L manje od engleske riječi za pakao – hell.

Poljski Hel nalazi se na vrhu istoimenog poluotoka uz sjevernu obalu Poljske u Gdanjskom zaljevu.

Naziv poluotoka zapravo dolazi iz staropoljskog jezika od riječi hyl/hel, što znači 'prazno ili izloženo mjesto' dok se u starogermanskom jeziku povezuje sa značenjem 'dina' ili 'pustopoljina'.