Objavljeni detalji velike akcije u Istri: Poznato za što istražitelji terete gradonačelnika

Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin, gradska službenica i direktor jedne tvrtke pod istragom su zbog sumnje na korupciju, namještanje poslova i primanje mita. Istražitelji tvrde da je Grad oštećen za više od milijun eura, a dvojica osumnjičenih završila su u pritvoru.

Istražitelji sumnjaju da je 43-godišnja službenica Grada Buja od kraja 2012. do ožujka 2025., koristeći svoj položaj i informacije kojima je raspolagala, pogodovala osobama zainteresiranima za kupnju ili zakup gradskog i državnog zemljišta. Zauzvrat je, prema sumnjama, od dvojice slovenskih državljana primila najmanje 4350 eura mita.

Istražitelji sumnjaju da je 53-godišnji gradonačelnik od kolovoza 2020. do travnja 2025. gradskoj službenici osigurao više od 39.000 eura iz gradskog proračuna sklapanjem ugovora za usluge prevođenja, čime joj je, sumnjaju istražitelji, pribavio protupravnu imovinsku korist na štetu Grada.

Istražitelji sumnjaju i da je 53-godišnjak službenici otkrivao povjerljive informacije iz istrage, čime je navodno počinio kazneno djelo povrede tajnosti postupka. Tereti ga se i da je, u dogovoru s 54-godišnjim direktorom jedne bujske tvrtke, mimo propisa o javnoj nabavi toj tvrtki osiguravao gradske poslove.

Prema sumnjama istražitelja, gradonačelnik je građevinske radove dijelio na manje nabave kako bi izbjegao provedbu javnih natječaja te osigurao poslove tvrtki 54-godišnjaka. Grad je toj tvrtki dodijelio poslove vrijedne najmanje 3,86 milijuna eura, a istražitelji tvrde da je pritom ostvarena protupravna korist od najmanje 1,16 milijuna eura kroz preplaćene ili višestruko fakturirane radove.

Zauzvrat je, sumnja se, direktor tvrtke u razdoblju od 2019. do 2025. na zahtjev gradonačelnika uplatio najmanje 20.681 euro osobama i subjektima povezanima s njim kako bi zadržao gradske poslove.

Gradonačelnik i direktor tvrtke predani su pritvorskom nadzorniku, dok će protiv gradske službenice kaznena prijava biti podnesena redovnim putem.