Poznato za što se sve tereti istarskog gradonačelnika: "Tvrdi da nije sudjelovao"

USKOK ponovno u akciji u Istri. Na njihovoj meti našao se lokalni moćnik, inače poznat iz jednog prethodnog, politički vrućeg slučaja.

U pratnji policije ravno pred TV kamere. Doveli su gradonačelnika Buja na ispitivanje u riječki Uskok.

"Dobar dan, jeste dobro, vidite kako je ovo lijepo", pozdravio je Fabrizio Vižintin, gradonačelnik Buja (IDS).

Uhićen je jutros uz poduzetnika Mersudina Keranovića. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, Uskok sumnja na pogodovanja poduzetniku, namještanja poslova, primanje i davanje mita te da je tako grad oštećen za više od 1,5 milijuna eura, a isplaćeno je poduzetniku više od 3,5 milijuna eura.

Fabrizio Vižintin, gradonačelnik Buja (IDS) Foto: Dnevnik Nove TV

"Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavljaju na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti, to je to", rekao je Goran Marjanović, Vižintinov odvjetnik.

Riječ je o proširenju istrage od lani. Tad je, naime, uhićena tadašnja pročelnica grada Buja zadužena za gradsku imovinu koja je obuhvaćena i sad ovom akcijom Uskoka. Lani je osumnjičena za prodaju nekretnina po bitno nižim cijenama na štetu grada, a na korist sebi i onima kojima je tako pogodovala.

"I tad je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno Uskoka, a dokle to seže, u ovom trenutku ja ne znam", rekao je ministar Davor Božinović.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova (HDZ) Foto: Dnevnik Nove TV

Istraga je tad zahvatila i poznatog glazbenika Milu Kekina koji je bio i uhićen i isti dan pušten na slobodu.

"Koristi me se za napad na zagrebačku vlast, ja sam sve radio po zakonu", rekao je Kekin u travnju prošle godine.

Od grada Buja kupio je 358 četvornih metara zemljišta za 3000 eura, Uskok tvrdi da je vrijedilo 10.000. Gradonačelnik je nakon izbijanja afere za Dnevnik Nove TV komentirao:

"Tu smo mi bili nemoćni, mi smo mogli jedino biti tvrdoglavi i sami kazati da ćemo prodavati po 50 eura, ali onda to ne bi nitko kupio, znači mi ne smijemo prodavati niže od onoga što procjenjuje sudski vještak.

Ovo uhićenje teret je i za IDS, čiji je član. Iz stranke pozivaju na presumpciju nevinosti, ali i da se sve razjasni.

"Gospodina Vižintina poznajem desetljećima i ono što je sasvim sigurno je da je on jedna poštena osoba, naravno, ako je pogriješio, kao i svi drugi treba odgovarati, treba se ustanoviti da li je sve ovo nešto što je lov na vještice ili nešto što se stvarno dogodilo", rekao je Vladimir Torbica, glavni tajnik IDS-a.

Dokazivat će se to u postupku koji tek slijedi.