Kako bi se poklonili herojima Domovinskog rata, u Vukovar svakodnevno pristižu brojni građani.

Priprema se trideseta obljetnica obilježavanja stradanja Vukovara, a sve oči uprte su i u državni vrh koji je u svakodnevnoj svađi. No, svi pozivaju na dostojanstvo.

Vukovarci se pripremaju za središnji događaj obilježavanja dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Iako državni vrh i nije u najboljim odnosima, svađe oko ministra obrane ne prestaju, ipak su svi mišljenja kako to neće utjecati da se ova tužna obljetnica obilježi dostojanstveno.

"Svi smo mirisali na limun..." Gorka priča iz vukovarske Socijalne samoposluge koja će vam natjerati suze na oči, ali vas i nasmijati

Evo što je reporterki Dnevnika Nove TV Matei Drmić kazao Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara:

"Moja očekivanja su samo jedna, sjećanje na to koliko života je dano. To su teme koje trebaju dominirati, nikako ne nekakva dječja posla – to bi ipak trebalo biti po strani barem u ove dane oko 18. studenoga“.

Mučna svjedočanstva iz vukovarske ratne bolnice: "Stalno sam govorio da ne može biti gore. Svaki sljedeći dan me je razuvjeravao"

Ministar branitelja svima koji se žele pokloniti žrtvi Vukovara poslao je jasnu poruku.

Tomo Medved, ministar branitelja, pozvao je sve koji žele iskazati počast da to učine u svojim mjestima, kako bi na taj način doprinijeli smanjenju širenja virusa.

Uoči obilježavanja, grad posjećuju brojni građani iz Hrvatske, ali i oni izvan njezinih granica. U Vukovar su stigli i učenici Hrvati iz Crne Gore. Obišli su sve znamenitosti i kući odnijeli teške, ali lijepe uspomene.

Evo što su kazali učenici i učenice - Miju je potresla grobnica sa svim stradalima iz '91. godine: "...kad je bio rat, križevi, baš nas je dodirnulo."

Erika je kazala kako je dosta toga naučila o hrabrim ljudima koji su pomogli Vukovaru, kao i o njihovoj povijesti. Njezinu kolegi Renatu najviše se svidio Vukovarski muzej.

Učenike je primio i gradonačelnik Vukovara. Na pitanje što im se najviše svidjelo, uglas odgovaraju: "vodotoranj!" Ivan Penava učenicima je postavljao pitanja, ali i oni njemu.

Tara je vukovarskoga gradonačelnika pitala što bi napravio da je bio na istom mjestu u vrijeme rata.

"Vjerojatno bih pokušao napraviti najbolje kao što i ljudi koji su se tada našli na ovim mjestima pokušali napraviti u onim okolnostima najbolje što su mogli“, odgovorio je Penava.

A u teškim okolnostima, najbolje što su mogli kako bi prenijeli istinu o Domovinskom ratu zabilježili su ratni izvjestitelji.

Marinko Ćavar, predsjednik Zbora ratnih izvjestitelja Domovinskog rata Hrvatske radiotelevizije kazao je kako novinari nisu nosili oružje, ali su imali moćno oružje, a to su: riječ, istina, slika s kojom su u svijet odašiljali upravo ono zbog čega su bili pozvani na svoje profesionalne dužnosti.

Težak je bio rat, ali i povratak nakon rata.

Vilma Vidović je izjavila da je povratak bio bolan i težak.

"Svi smo se susprezali suočiti sa srušenim domovima, ali tu je bio vukovarski muzej - iako sam u ruševinama, ali on je nama bio prvo mjesto gdje smo došli.“

A s čime su se suočavali, najbolje pokazuju fotografije prikazane na izložbi "30 godina od razaranja do obnove".

Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar prisjetila se 25. kolovoza 1991. godine, kad je na grad pala prva bomba zvana "krmača", do svih ovih godina života u progonstvu, povratku, radu na restauraciji muzejske građe, obnovi, otvaranju stalnih postava do ove 30-te godišnjice kada Muzej djeluje u obnovljenom kompleksu Dvorca Eltz.

Koji danas blista kao da rat nikada nije osjetio.

