Ovo pravilo Hrvatske pošte mnogima se neće svidjeti: "Pripremite gotovinu"

Po novim pravilima, koja su na snagu stupila 1. srpnja, za pošiljke izvan Europske unije vrijednosti do 150 eura, naplaćuje se fiksna carina od tri eura po vrsti proizvoda.

Propis se odnosi na pakete koji iz trećih zemalja, primjerice Kine, SAD-a ili Velike Britanije, stižu izravno do primatelja, ne i za one koji su već ocarinjeni i čekaju isporuku u nekom od logističkih centara na europskom tlu.

S nastupanjem te promjene dostavne tvrtke morat će naplaćivati novu carinu izravno od primatelja paketa. Stoga se BUG.hr obratio Hrvatskoj pošti, koja je odgovorila kako zbog novih pravila ne očekuju veća kašnjenja u dostavi paketa.

Međutim, mnogim građanima neće se svidjeti što se carina neće moći platiti karticom.

"Iznos nove carine zasad se može platiti samo gotovinom, a u skorijem roku carina će se moći plaćati i karticom. Naime, za naplatu novih carina koristi se postojeći sustav naplate javnih davanja (PDV-a) koji je uveden 1. srpnja 2021. godine. U sklopu tog procesa javna davanja zasad je moguće platiti samo gotovinom, no uskoro će mogućnost plaćanja javnih davanja i carina biti proširena na kartice", kažu iz Hrvatske pošte, neslužbeno potvrđujući da bi implementacija u softverskom sustavu mogla potrajati nekoliko tjedana.

"Radnici će prilikom uručenja pošiljke naplatiti javna davanja po uhodanom procesu, a nova stavka bit će navedena u specifikaciji javnih davanja. Na dostavi i isporuci nema nikakvih promjena", dodaju.

BUG je Hrvatsku poštu pitao i o "ceduljicama" koje poštari ostavljaju u sandučiću.

"U vezi s obavijesti o prispijeću, ako se radi o pošiljci za koju je prilikom preuzimanja potrebno platiti javna davanja ili carinu, na obavijesti o prispijeću naveden je iznos koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja", objasnili su.

Građani će morati plaćati gotovinom pošiljke koje su im uručene na kućnoj adresi, kao i one koje preuzimaju u poštanskim uredima.

Što se tiče isporuke putem paketomata, ona će i dalje biti moguća za one pošiljke koje primateljima stižu s europskog tla, odnosno poslane iz kompanija koje s Hrvatskom poštom imaju potpisane ugovore o dostavi, kao što je to bilo i dosad. Isto tako, ne mijenja se ni praksa naplate u slučaju kupnje s pouzećem – u tom slučaju naknadu će također biti moguće platiti karticama, kao i ranije, piše BUG.