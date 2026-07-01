Pojačava se bitka s ovim kukcima: "Lete nam doslovce u usta i uši..."

U Baranjskom Kopačevu, u dvorištu svoje kuće, Mato vrijedno radi, ali tamo uz kanal Kopačkog rita, itekako zna i uživati. No posljednjih dana, mir mu prekida zujanje komaraca.

"Dva dana kako ih ima. Oko 19 sati idu jesti. Bodu, bodu malo", kaže Mato Cerić s njim se slaže i načelnik. No, govori, komarci izlaze na birana mjesta.

"Nevjerojatno je bilo kolika je bila brojnost komaraca, da nam lete doslovce u usta, u uši. Ne možete se obraniti, a 500 metara dalje na otvorenom prostoru ih nema. Kako to objasniti, zaista ne znam. Ali to je činjenica i to sam doživio na vlastitoj koži", kazao je Željko Cickaj, načelnik Općine Bilje.

Ove godine, stanje s komarcima nije alarmantno. Radilo se na tretiranju i iz zraka i s kopna.

Komarci u Slavoniji - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Komarci u Slavoniji - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Komarci u Slavoniji - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Stanje u gradu Osijeku, kada je riječ o komarcima, je uistinu dobro. Međutim, kada se iziđe iz grada, i kada se krene prema Kopačkom ritu, pojavljuju se komarci. Riječ je o močvarnom području u kojem se legu. A ti komarci dolaze i do grada. No, kako se tretiraju, u gradu i takozvanim klopkama ih ima tek po desetak, govore iz Zavoda za javno zdravstvo. U rubnim dijelovima grada, ta brojka leti u zrak.

"Jučer u Halaševu ima po klopci 1861 komarac. Morate znati da je Halaševo ipak šuma. Nema šanse da u šumi nema komaraca. Mi moramo spriječiti da oni dođu u grad", objašnjava Dubravka Vuković, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

A za godinu dana, očekuje se i dovršetak izgradnje Centra za kontrolu komaraca gdje će se čak i proizvoditi komarci. Ali oni komarci koji ne bodu jer se ne reproduciraju.

Komarci u Slavoniji - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Proizvodnjom sterilnih komaraca, utječe upravo na te, mi ih zovemo tigrasti komarci, da se maksimalno smanji mogućnost da se ljudi zaražavaju vrlo ozbiljnim i životno ugrožavajućim bolestima", objasnila je Vuković.

A komarac je, možda zvuči neobično, najsmrtonosnija životinja na svijetu i to zbog prijenosa smrtonosnih bolesti. No ove godine, panike nema, jer čini se, sada smo mi oni koji njima pijemo krv.