Pojačava se bitka s ovim kukcima: "Lete nam doslovce u usta i uši..."

U Baranjskom Kopačevu, u dvorištu svoje kuće, Mato vrijedno radi, ali tamo uz kanal Kopačkog rita, itekako zna i uživati. No posljednjih dana, mir mu prekida zujanje komaraca.
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"Dva dana kako ih ima. Oko 19 sati idu jesti. Bodu, bodu malo", kaže Mato Cerić s njim se slaže i načelnik. No, govori, komarci izlaze na birana mjesta.
"Nevjerojatno je bilo kolika je bila brojnost komaraca, da nam lete doslovce u usta, u uši. Ne možete se obraniti, a 500 metara dalje na otvorenom prostoru ih nema. Kako to objasniti, zaista ne znam. Ali to je činjenica i to sam doživio na vlastitoj koži", kazao je Željko Cickaj, načelnik Općine Bilje.
Ove godine, stanje s komarcima nije alarmantno. Radilo se na tretiranju i iz zraka i s kopna.
Komarci u Slavoniji - 6
Foto:
DNEVNIK.hr
Komarci u Slavoniji - 4
Foto:
DNEVNIK.hr
Komarci u Slavoniji - 3
Foto:
DNEVNIK.hr
Stanje u gradu Osijeku, kada je riječ o komarcima, je uistinu dobro. Međutim, kada se iziđe iz grada, i kada se krene prema Kopačkom ritu, pojavljuju se komarci. Riječ je o močvarnom području u kojem se legu. A ti komarci dolaze i do grada. No, kako se tretiraju, u gradu i takozvanim klopkama ih ima tek po desetak, govore iz Zavoda za javno zdravstvo. U rubnim dijelovima grada, ta brojka leti u zrak.
"Jučer u Halaševu ima po klopci 1861 komarac. Morate znati da je Halaševo ipak šuma. Nema šanse da u šumi nema komaraca. Mi moramo spriječiti da oni dođu u grad", objašnjava Dubravka Vuković, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
A za godinu dana, očekuje se i dovršetak izgradnje Centra za kontrolu komaraca gdje će se čak i proizvoditi komarci. Ali oni komarci koji ne bodu jer se ne reproduciraju.
Komarci u Slavoniji - 1
Foto:
DNEVNIK.hr
"Proizvodnjom sterilnih komaraca, utječe upravo na te, mi ih zovemo tigrasti komarci, da se maksimalno smanji mogućnost da se ljudi zaražavaju vrlo ozbiljnim i životno ugrožavajućim bolestima", objasnila je Vuković.
A komarac je, možda zvuči neobično, najsmrtonosnija životinja na svijetu i to zbog prijenosa smrtonosnih bolesti. No ove godine, panike nema, jer čini se, sada smo mi oni koji njima pijemo krv.