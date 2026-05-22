Policija provodila akciju pa uhitila jednog vozača: Kažnjen je sa čak 2700 eura

Zagrebačka policija u četvrtak je provela akciju "Zaštita pješaka" u kojoj su pojačano nadzirali prekršaje pješaka i prekršaje vozača koji nisu poštovali obveze prema pješacima.

Cilj akcije bio je smanjenje broja prometnih nesreća i stradalih osoba, posebice pješaka kao jedne od najranjivijih skupina sudionika u prometu.

Akcija je bila usmjerena na sankcioniranje prekršaja vozača, pri čemu se vozače dodatno upozorava na obvezu prilagodbe brzine kretanja te propuštanja pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima.

Također, akcija je bila usmjerena i na sankcioniranje pješaka koji prelaze kolnik izvan obilježenih pješačkih prijelaza, odnosno na mjestima koja nisu predviđena za sigurno prelaženje kolnika te prijelaza ceste preko željezničke pruge ako je uređaj za zatvaranje prometa spušten.

Tijekom provođenja akcije ukupno je utvrđeno 100 prekršaja, od čega 56 ciljanih prekršaja i to:

40 prekršaja pješaka te

16 prekršaja vozača koji nisu poštovali obveze prema pješacima

Nesavjesni vozač kažnjen sa 2.700 eura

Prilikom provođenja akcije, policijski službenici su u Novom Zagrebu na Mostu Mladosti, zaustavili 25-godišnjeg vozača koji nije propustio pješaka na pješačkom prijelazu, prošavši pokraj vozila koje je bilo zaustavljeno ispred pješačkog prijelaza kako bi propustio pješaka.

Nadzorom vozila i vozača utvrđeno je da je upravljao navedenim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije.

Nadalje, ponuđeno mu je preliminarno testiranje na prisutnost opojnih droga u organizmu, kao i stručni pregled - uzimanje krvi i urina radi analize, što je odbio.

Nesavjesni vozač je uhićen i prepraćen na nadležni prekršajni sud.

U optužnom prijedlogu policija je predložila izricanje kazne zatvora od 30 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Sud ga je proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom od 2.700 eura.