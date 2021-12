Iz Splita stiže nevjerojatna priča o privremenom oduzimanju djece njemačkoj obitelji.

Supružnici iz Njemačke, digitalni nomadi koji su prije nekog vremena pronašli svoj novi dom u Splitu, za dnevnik Slobodna Dalmacija ispričali su nevjerojatnu priču nalik najgoroj noćnoj mori: iz, kako tvrde, nepoznatog razloga, Centar za socijalnu skrb privremeno im je oduzeo troje djece, od kojih je najmlađe novorođenče. Djeca su, kako navodi splitski dnevnik, obitelji vraćena tek nakon novinarskih upita.

Noćna mora njemačkog para počela je kada je majka otišla u rodilište, kako bi 14. studenoga ove godine na svijet donijela svoje treće dijete. Na liječničke preglede, kako tvrdi za lokalni medij, nije odlazila jer nije uspjela pronaći ginekologa koji govori njemački, a kako je nastala zabuna oko tremina, porod ju je iznenadio dva mjeseca ranije.

Pozvana je hitna pomoć, mama i beba odvedeni su u rodilište i tu počinje noćna mora s početka priče.

"Netko je u rodilištu bio zabrinut činjenicom kako ne postoji dokumentacija o trudnoći, pa je to prijavio splitskom Centru za socijalnu skrb. To još uvijek nije problem, netko je reagirao kako je i trebao. No, s druge strane, mama je Njemica, govori samo njemački jezik, nije imala apsolutno nikakvog pojma što je ljudi pitaju, niti je znala kako im odgovoriti i objasniti svoju situaciju", navodi splitski list, uz pojašnjenje kako se majci trebalo obratiti sa sudskim prevoditeljem.

"Jutro poslije na vrata su nam pozvonile dvije mlade dame, predstavile su se kao djelatnice Centra. Pustio sam ih u stan ništa ne sluteći. Starije dijete i ja bili smo sami, mlađe je bilo kod dadilje, koja ga inače čuva", kazao je otac obitelji.

Slijedi zatim potpuno bizarni razvoj priče:

"Gospođe su obišle stan, izišle su van i vratile se za dvije minute. Kazale su mi kako nam je stan neuredan. Neuredan? Da, nisam stigao usisati, žena je rodila tu večer prije, bio sam pod stresom. Mislim se – sredit ću stan. Onda mi kažu kako nemam ništa spremno za bebu. Nemam, nismo stigli, beba nas je iznenadila. Sve se tako čudim što me to ispituju, kada mi kažu: "Morat ćemo vam uzeti djecu, djeca ovdje nisu sigurna".

Obitelj je tada ostala bez svo troje djece. Navode kako su djeca smještena u splitski Dječji dom za nezbrinutu djecu.

Odvjetnik obitelji kazao je kako su djeca vraćena nakon 15 dana, bez ikakve dokumentacije.

Ravnatelj tamošnjeg Centra za socijalnu skrb izjavio je kako su djeca bila privremeno oduzeta, jer je postojala zakonska osnova. O detaljima nije govorio.