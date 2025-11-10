Najčitanije
doček
Niz gradova će u novu godinu ući bez vatrometa, ali neki ga se ipak nisu odrekli: "Već je ugovoren"
Više od mjesec i pol ostalo je do dočeka 2026., ali pripreme su u tijeku. Gradovi moraju sve ugovoriti i pripremiti na vrijeme, a to uključuje i vatromet. Posljednjih godina protiv buke vatrometa bune se društva za zaštitu životinja, a spominje se stres za ljude i štetnost za okoliš. Tako će neki gradovi odustati od ponoćnog prštanja boja, a drugi ne - jer jedna je najduža noć u godini.