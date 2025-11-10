Niz gradova će u novu godinu ući bez vatrometa, ali neki ga se ipak nisu odrekli: "Već je ugovoren"

Već nekoliko godina, ima gradova i mjesta koji od novogodišnjeg vatrometa odustaju.

Prošle godine u Hrvatskoj ih je bilo 50-ak, ali ne i Split. Gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je da će tako biti i ove godine.

Grad Zagreb će se i ove godine pridružiti inicijativi gradova u Hrvatskoj koji će proslaviti Novu godinu bez vatrometa, a sve kako bi se zaštitili ljudi, životinje i okoliš od buke i zagađenja.

Vatrometa nema ni u Zadru. Zadarske trgove i ulice osvjietlit će druga blagdanska svjetla. Ni Rijeka neće koristiti vatromet.

Ali Dubrovnik hoće.

Neki će se prebaciti na lasere i svjetlosne efekte. A neki bez vatrometa novogodišnji doček ne priznaju.

