Dio Zagreba bez struje: Otkriven uzrok, oglasio se HEP

Zbog kvara na transformatorskoj stanici, koji se dogodio u subotu u jutarnjim satima, prekinuta je opskrba električnom energijom za oko 150 kupaca na području sjevernog Jaruna, izvijestili su iz HEP-a te dodali da djelatnici Elektre Zagreb rade na otklanjanju kvara.

"Zbog kvara na transformatorskoj stanici u jutarnjim satima došlo je do prekida opskrbe električnom energijom za oko 150 kupaca na području sjevernog Jaruna, između Hrgovića i Ulice hrvatskog sokola", odgovorili su Hini iz Hrvatske elektroprivrede (HEP).

Uslijed kvara na tom području, dodali su, nije radio dio javne rasvjete i prometne signalizacije.

"Neposredno po izbijanju kvara na teren su upućene ekipe montera Elektre Zagreb te se otklanjanje kvara i normalizacija opskrbe električnom energijom očekuje oko 13 sati", poručili su.

Napomenuli su i da na području Grada Zagreba i okolice HEP ODS Elektra Zagreb ima oko 450.000 korisnika.