Pupovac: "Odluku o izložbi u Vukovaru objavit ćemo sutra. Nećemo izgubiti zrelost ni razum"

Raste napetost u Vukovaru uoči izložbe koja je dio Dana srpske kulture.

Gradonačelnik traži odgodu, HDZ mu daje potporu, a iz Beograda stižu optužbe o "progonu svega srpskog".

Situaciju je u Dnevniku Nove TV komentirao Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a.

S njim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

Odluka o odgodi izložbe bit će objavljena sutra, rekao je Pupovac.

"Mislim da je sve što je trebalo iskomunicirati je napravljeno između Grada Vukovara i predstavnika Srba u Vukovaru. Stvar je tehničkog momenta kada će to biti obznanjeno. Ono što mogu dodatno reći jest da bez obzira na to što se svašta oko nas događa, bez obzira što se pripadnike srpske zajednice utjeruje u strah različitim kampanjama - nećemo izgubiti zrelost niti razum", poručio je Pupovac.

"Napravit ćemo ono što je dobro za srpsku zajednicu i cijelu Hrvatsku. Očekujemo i suprotno. Očekujemo da nema produbljivanja mržnje, da nema prijetnji ni zastrašivanja. Očekujemo da se naši programi odvijaju bez prisutnih snaga policije", poručio je i dodao da je odluka rezultat "različitih razgovora i zrelosti".

Poručio je da očekuje da se Srbima prestane pripisivati "ono što nisu". "I da se ljudima čija tradicija predstavlja važan dio našeg identiteta u Hrvatskoj, da ono u čemu su neosporni, da to također bude priznato kao naše pravo", poručio je čelnik SDSS-a.

Rekao je i da se nada da se neće ponoviti scene iz Splita, Zagreba i Rijeke. "Stvara se jedna kampanja nacionalistička, kampanja koja je u velikoj mjeri antisrpska i gdje se koristi stradanje grada i građana Vukovara da bi se politički poentiralo i da bi se stvorila atmosfera u kojoj će politički akteri imati neku vrstu koristi", rekao je Pupovac.

Na pitanje jesu li pogriješili što su se u Zagrebu odlučili na izložbu o gospodinu Medakoviću - koju je kritizirala i ljevica, Pupovac je odgovorio da mu oni zamjeraju što je "u dobrom dijelu života bio nacionalist".

"Nama je nacionalizam stran", poručio je.

Na pitanje jesu li mu jasne reakcije građana - da takvoj izložbi nije mjesto u Hrvatskoj, odgovorio je: "Nije mjesto izložbi o obitelji kojoj smo dali omaž tom izložbom? Nazvali smo je Dejan Medaković zbog toga što je on jedan od najpoznatijih i zbog toga što je jedna od važnih kompontenti - njegova kolekcija slika", rekao je.

Teško je isključiti da je Medaković jedan od autora memoranduma, rekla je Buljan.

"Ne znamo mi koja je njegova uloga do kraja kada je posrijedi memorandum. Koliko nacionalista ima u ovoj zemlji? U ovoj politici? U ovoj kulturi? Što ćemo? Sve njihove knjige, umjetnička djela, sve njihove slikare sada gledati zbog toga što su bili nacionalisti? Ova država je nastala iz nacionalističkog nastajanja. Nemam se potrebu ispričati, ali imam potrebu voditi računa o tome kako možemo umanjiti štetu koja nastaje. Koja je nastala prije nego što je itko znao o kome je riječ. Nisu navijači u Splitu i Zagrebu došli zbog toga što ih je smetao memorandum, nego Kulturni centar i naši događaji", rekao je Pupovac.

Na pitanje misli li da netko upravlja navijačima koji su se okupljali u Zagrebu i Splitu, odgovorio je:

"To bi trebali reći oni koji imaju višu moć nego ja. Sasvim sigurno da postoje ljudi koji manipuliraju tim mladim ljudima. Ljudi koji jednako tako zloupotrebljavaju ratne strahote i održavaju atmosferu u kojoj ljudi ne mogu nikako do kraja živjeti, niti se na miru sjećati stradalih. Mi bismo se rado sjećali, ali tko bi to u ovoj atmosferi mogao napraviti."

Što je s ostalim događajima u okviru Dana srpske kulture u ostatku Hrvatske

"Oni za koje ne postoje prepreke, da se održavaju - će se nastaviti održavati. Neki su, nažalost, otkazani. Bilo zbog izvođača, neki zbog toga što su ljudi koji žive u tim sredinama također odlučili da ne idu zbog straha koji je rezultat kampanje koja je pokrenuta i koja je bila na ivici nasilja", rekao je.

Poručio je i da je u kontaktu s različitim ministarstvima i tijelima vlasti.

"Jer je ovo isuviše teška kriza i u pitanju je opasan trend koji može, ako se nastavi, ova vrsta zaoštravanja - može završiti veoma loše", smatra Pupovac.

Dodao je i da nije u kontaktu sa srbijanskim vlastima. "Ne, to pitajte gradonačelnika Dubrovnika. On zna s kim se ja čujem, a ja znam s kim se ne čujem."