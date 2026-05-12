VIDEO Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Zagreb: Promet u kolapsu, hitne službe na terenu

Promjene u javnom prometu Zbog oštećenja mreže gornjeg voda na Savskoj i Maksimirskoj cesti, tramvajske linije prometuju izmijenjenim i skraćenim trasama, izvijestio je ZET: Linija 2: Savišće - Autobusni kolodvor - Vlaška - Jurišićeva - Ilica - Črnomerec Linija 4: Savski most - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Maksimir Linija 8: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Zapadni kolodvor Linija 9: Ljubljanica - Savska cesta - Jarun Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Maksimir Linija 13: Žitnjak - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg Linija 14: Zapruđe - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Kvaternikov trg Linija 17: Prečko - Ulica grada Vukovara - Heinzelova Autobusna linija 227 u prekidu zbog pada stabla u Ulici Oboj. Zbog pada elektro kabla u Mikulićima, linija 127 privremeno je obustavljena. Autobusna linija 207 u prekidu zbog pada stabla na prometnicu u Ulici veliki dol Autobusna linija 139 u prekidu zbog pada stabla na Jelenovcu.

Udar munje U Zagrebu je snimljen i udar munje.

Nevrijeme u Varaždinu i okolici U Varaždinskoj županiji puhao je jak vjetar i pala je obilna kiša, a građani javljaju da je u nekim dijelovima županije padala tuča, i to u Novom Marofu, Knegincu, Ljubešćici, Varaždinskim Toplicama, Ludbregu, Kelemenu i na Varaždin Bregu. Obilna kiša na varaždinskim ulicama uzrokovala je bujice tako da su neki odvodi bili začepljeni. Na sjeveru je, prema dostupnim informacijama, najbolja situacija bila u Međimurskoj županiji. Padala je kiša i puhao jak vjetar, no Centar 112 nije zaprimio dojave o većim problemima ili štetama.

Tuča u Zagorju U Zagorju je tuča bila uglavnom veličine zrna kukuruza, rekao je predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske Josip Salatko dodavši da je najviše tuče palo u Kraljevcu na Sutli, Klanjcu i u okolici Krapinskih Toplica. "Svugdje je bilo tuče, ali mi, nažalost, nismo djelovali. Ne znamo po čijoj odluci, ali ove godine obrana od tuče bit će još skraćena i počet ćemo tek 15. svibnja, a obrana će trajati do 15. rujna", rekao je Salatko. Napomenuo je da još ne može govoriti o štetama, ali će ih sigurno biti jer su stradale mnoge biljke. Smatra da danas više ne treba strahovati zbog nevremena. "Kiša i vjetar pratit će nas do 18 sati, kada bi trebalo doći do brzinskog razvedravanja sa sjevera, a u srijedu ujutro bit će moguć i mraz", zaključio je.

Prekinut tramvajski promet ZET je objavio da je zbog pada stabala na prometnice privremeno u prekidu tramvajski promet Savskom cestom kod Isidora Kršnjavoga i Maksimirskom kod Ravnica. Zbog pada električnog kabela u Mikulićima linija 127 privremeno je obustavljena. Zbog grmljavinskog nevremena žičara Sljeme danas neće raditi.

Nevrijeme poharalo Sloveniju Sloveniju je zahvatila izražena hladna fronta, zbog koje su se već rano ujutro zapad zemlje pogodili pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, koji su nakon toga zahvatili i veći dio ostatka zemlje. Puše i sjeverni vjetar koji u naletima prelazi brzinu od 70 kilometara na sat, a najavljeno je osjetno zahlađenje. Zbog jakih udara vjetra na snazi je upozorenje za cijelu Sloveniju, a na snazi su i upozorenja zbog tuče i snijega. Poslijepodne će se vrijeme brzo smirivati, a do večeri će oborine sa zapada postupno slabjeti, ali će temperature biti niže od jutarnjih.

Prognoza za Hrvatsku Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je da se prema večeri sa zapada očekuje prestanak kiše i smanjenje naoblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka danas će iznositi između 15 i 20 stupnjeva, ali će na jugu malo viša. Tijekom poslijepodneva će u većini krajeva doći do osjetnog pada temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva.

Upozorenje DHMZ-a Hladna se fronta kroz Sloveniju probila do Hrvatske. DHMZ je objavio da je zbog nevremena za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju upaljeno narančasto upozorenje, što znači da će vrijeme biti opasno. Za ostatak države na snazi je žuto upozorenje, koje označava da je vrijeme potencijalno opasno.