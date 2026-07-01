Nestala 16-godišnjakinja: Nema je već tjedan dana

Već sedmi dan nema traga 16-godišnjakinji koja je nestala u Zadru.

Gabrijela Jan Lončarić rođena je u Ogulinu, a prebivalište joj je u Zadru. Sa svoje adrese udaljila se 25. lipnja i od tada joj se gubi svaki trag.

Tinejdžerica je visoka 165 centimetara, ima smeđu kosu i oči te je srednje tjelesne građe.

U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele natikače marke Adidas.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", poziva policija.

Gabrijela Jan Lončarić Foto: Nestali.hr