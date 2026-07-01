Stravična nesreća u Zagorju: Poginuo 43-godišnjak

U teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu poslijepodne dogodila kod Krapinskih Toplica poginuo je 43-godišnji vozač. Nesreća se dogodila oko 16:10 sati u mjestu Klokovec, na raskrižju državne ceste DC507 i nerazvrstane ceste, gdje su se sudarila dva osobna automobila. Kako je izvijestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, 43-godišnji vozač smrtno je stradao. Zbog očevida je državna cesta DC507 od 16:45 sati zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava na lokalne ceste. Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon njegova završetka.