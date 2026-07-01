Milanović: "Nema drame. Plenković se pravi lud. Neka pokrene moj opoziv, ali..."

Nastavlja se sukob između Pantovčaka i Banskih dvora, koji je nastao zbog odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Francuskoj.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović protivi se njihovu slanju, dok Vlada tvrdi da o tome ne odlučuje predsjednik, nego ministar obrane Ivan Anušić, koji odluku potom prosljeđuje načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu na provedbu.

Premijer Andrej Plenković odgovorio je u srijedu Milanoviću na njegov dopis vezan za sudjelovanje Hrvatske vojske na mimohodu u Parizu, a Anušić je nešto kasnije kazao da Kundid nije potpisao odluku koju mu je poslao jer mu je to Milanović zabranio.

Dok se čeka hoće li biti i kakvih posljedica za Kundida, jer u Vladi ističu da svojim postupkom, iako se nalazi u nezahvalnoj poziciji, ipak krši zakon, oglasio se Milanović.

Nakon vojne vježbe na poligonu u Slunju Milanović je poručio da je priča s vrhovnim zapovjednikom potpuno obesmišljena, piše N1. Predsjednik je rekao da mu je ovo treći dan zaredom da izlazi pred kamere te da je to i njemu samom previše: "Nadam se da je ova etapa prebacivanja i dobacivanja završava danas ovime i da dolazi mirniji vikend."

"Nema drame"

Naglasio je da će načelnik Glavnog stožera provesti zapovijed vrhovnog zapovjednika i zaključio: "Nema drame."

"Priča s vrhovnim zapovjednikom potpuno je obesmišljena. Mi zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak. Nema ministar tu što, uz dužno poštovanje. Zna se koga vojnik mora slušati i kada ne smije poslušati nikoga", dodao je.

"U svakoj drugoj situaciji provodi se zapovijed i gleda tko je viši. Malterirali su ga", rekao je Milanović i dodao da si je bivši ministar obrane Damir Krstičević kriomice člankom 69. ubacio ovlast i rekao da se Krstičević osjećao kao vrhovni zapovjednik.

To je bio pokušaj da se predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika isključi iz prizemnih poslova, rekao je Milanović i poručio: "To je potpuni promašaj. Jer, dođe li do prijepora, opet će predsjednikova biti zadnja."

Naglasio je da se po Ustavu može umiješati svaki put, što nije radio, ali sad jest. "Pitanje galamdžijama - što uopće smijem raditi? Napišite mi pa ću vam savjetovati da formirate nacionalnu gardu, žandarmeriju, pa njom zapovijedajte. Vojskom će zapovijedati jedna osoba."

"Donio sam odluku, i gotovo je"

"Predsjednik Vlade pravi se lud. On razmišlja u formatu slike. On se vidi na tribini na Koaliciji voljnih. Donio sam odluku, i gotovo je. Francuski predsjednik to radi radi sebe, ondje okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici. Da smo ondje nekakav poseban gost i da su odnosi normalniji...", kazao je.

Odluka koju je donio, tvrdi, potpuno je zakonita. "Postoje li u vojsci nezakonite zapovijedi? Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva, ali ne zbog protuzakonitosti. Tvrdim da je ovo točno i politički nužno."

Milanović je ponovno kao razloge za svoju odluku naveo da Francuska prošle godine nije sudjelovala na vojnom mimohodu u Zagrebu te da je Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale, ustvrdivši da takvi potezi nisu u skladu s odnosima strateških partnera.