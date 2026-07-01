Velike izmjene u prometu zbog Thompsonova koncerta nadomak Zagreba: Ovo su detalji

Zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se u subotu 4. srpnja održati na stadionu Ivan Laljak Ivić, u Zaprešiću će vrijediti posebna regulacija prometa.

Dio cesta bit će zatvoren, mijenjaju se trase autobusnih linija, a za posjetitelje su osigurani besplatni autobusi i vlakovi.

Iz Grada Zaprešića poručuju da će lokalnom stanovništvu i gospodarskim subjektima biti omogućeno uobičajeno funkcioniranje, no građane pozivaju da osobna vozila koriste samo kada je to nužno.

Istoga dana na Trgu Ivana Pavla II. održavat će se i sportsko natjecanje pa će na tom području biti ograničeno i kretanje pješaka.

Svi koji u Zaprešić dolaze automobilom bit će usmjereni na besplatno parkiralište trgovačkog centra Westgate, koje raspolaže s gotovo 7000 parkirališnih mjesta. Od tamo će prema gradu tijekom dana voziti besplatni autobusi.

Organizatori preporučuju dolazak javnim prijevozom. ZET i Hrvatske željeznice osigurat će pojačan prijevoz prema Zagrebu nakon ponoći, a putnicima će na raspolaganju biti i tri besplatna izvanredna vlaka.

Prvi vlak polazi sa stajališta Zaprešić - Savska u jedan sat, drugi u 1:30, a treći u 2:30. Sva tri voze do zagrebačkog Glavnog kolodvora.

Policijska uprava zagrebačka regulirat će promet ovisno o situaciji na terenu. Građani pritom moraju uz sebe imati važeću osobnu ispravu.

Od 15 sati do završetka koncerta mijenja se i promet na ZET-ovim autobusnim linijama 172, 174 i 182.

Linija 172 (Črnomerec – Zaprešić) prometovat će skraćenom trasom do terminala u Zaprešiću, a izvan funkcije će biti stajališta Zelengaj, Trg dr. Franje Tuđmana, Mažuranićeva, Stadion te Dom zdravlja u smjeru terminala. Nakon ponoći uvode se i besplatni izvanredni autobusi prema Zagrebu.

Na liniji 174 (Zaprešić – Hruševec Kupljenski) autobusi će voziti izmijenjenom trasom, dok će stajališta Trg dr. Franje Tuđmana, Mažuranićeva i Stadion privremeno biti izvan funkcije. U smjeru Hruševca Kupljenskog uvedena su i dva dodatna polaska s terminala u 00:30 i 1:20.

Izmijenjenom trasom prometovat će i linija 182 (Trg mladosti – Groblje Zaprešić – Šibice), a privremeno neće prometovati preko stajališta Stadion. Na preusmjerenom dijelu trase autobusi će koristiti sva usputna stajališta.

Detalji su dostupni na stranicama Grada.