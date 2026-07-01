VIDEO Milanović planuo na pitanje novinarke Nove TV: "Došli ste me isprovocirati!"

Nastavlja se kriza u vrhu vlasti zbog vojne parade u Parizu!

Načelnik Glavnog stožera poslušao je predsjednika države i potpisao odluku kojom Milanović blokira slanje hrvatskih vojnika na pariški mimohod.

Time se general pukovnik Tihomir Kundid oglušio na ono što su od njega tražili ministar obrane i Vlada.

Ključni akteri danas su bili na Slunju na savezničkoj vojnoj vježbi Borbena moć.

Milanović brani Kundidov, ali i svoj potez.

Burno je reagirao na pitanja novinarke Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.

Na novinarsko pitanje zašto je načelnika Glavnog stožera "natjerao da potpiše i provede nezakonitu odluku", Milanović je odgovorio da njegova odluka nije nezakonita.

"Nije nezakonita, spavate. Potpuno je zakonita. On je potpuno protivan Ustavu i samom zakonu. Vojsku predstavlja predsjednik, so what? Donio sam zapovijed. Ako ste došli, a došli ste me isprovocirati... taj članak zakona je protivan Ustavu. Donio sam zapovijed, neka Plenković pokrene moj opoziv", poručio je.

"Kada postoji prijepor, niste vi ta koja odlučuje, uz dužno poštovanje, to sam ja dok sam predsjednik! Došli ste me provocirati, to je legitimno", poručio je predsjednik Pezo Moskaljov.

"Ne! Došla sam vas pitati zbog čega načelniku Glavnog Stožera ne dopuštate da budete zapovjednik,a vaše političke razmirice rješavate negdje drugdje, da to ne lomite preko njegovih leđa?", rekla je novinarka.

Milanović je upitao: "Gdje?"

Novinarka je odgovorila: "U četiri oka, razgovorima, telefonskim pozivima".

"Je li mi se čovjek javio u dva mjeseca, da idem možda i na EU sud za ljudska prava'", odgovorio je predsjednik.

Vojna vježba - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Predsjednik Republike nije dobio mandat obračunavati se s novinarima"

O svemu se oglasio HND.

"Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare, tijekom službenog posjeta Slunju zbog vojne vježbe “Borbena moć 26", krenuo obračunavati s novinarima.

Riječ je, na žalost, o već uobičajenoj praksi visokih državnih dužnosnika u situacijama kada im novinari postavljaju neugodna pitanja ili pak kritički propituju njihovo djelovanje, a što je – očito na to treba stalno podsjećati - i uloga novinarske profesije.

Novinari i novinarke dužni su, u javnom interesu, nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti. Takva bi barem trebala biti praksa u demokratskim zemljama.

Broj glasova osvojenih na izborima ne može biti pokriće za autoritarnost, niti je pobjeda na izborima punomoć za provođenje samovolje, a još manje za dijeljenje lekcija i napade na novinare koji vlastodršcima nisu po volji.

Osobi Zoranu Milanoviću ne moraju se sviđati ni kolegica Ivana Pezo Moskaljov s Nove TV, ni kolega Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista, ali predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat obračunavati se s njima kao ni s bilo kojim novinarom s pozicije moći".

Cijeli teks reagiranja dostupan je na ovoj poveznici.