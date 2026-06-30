Drama u oružanim snagama: Šef vojske između dvije vatre, a sutra stiže izravan okršaj Milanovića i Anušića u Slunju

Šef hrvatske vojske između dvije političke vatre! I usred verbalne paljbe zbog vojne parade u Parizu. Predsjednik je na nož dočekao ideju da hrvatski vojnici marširaju na francuskom mimohodu.

"Šta on promovira? Koaliciju Voljnih! Nema NATO-a nigdje!", rekao je predsjednik RH Zoran Milanović.

Odluka je u rukama general-pukovnika Tihomira Kundida. On mora reći hoće li poslušati predsjednika ili pak, ministra obrane - koji je tražio da vojnici budu na svečanosti.

Ivan Anušić Foto: DNEVNIK.hr

"Načelnik Glavnog stožera ima samo jedan jedini izlaz iz ove situacije - poštivati zakon RH! Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego što mu piše u zakonu!", izjavio je ministar obrane Ivan Anušić.

Tko tebe zakonom, ti njega Ustavom.

"Imamo situaciju u kojoj vrhovni zapovjednik koristi svoju dužnost vrhovnog zapovjednika i predstavnika HV u zemlji i inozemstvu - šta nije jasno?", upitao je predsjednik.

"Ne zanima njega ni Kundid, ni vojska, ni Ustav, ni Zakon, samo ga zanima liječenje svojih kompleksa", izjavio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr

"Vojska mora gledat u jednog zapovjednika, pa makar bio u krivu. A tako mu Boga u pravu sam! Hvala i doviđenja!", poručio Milanović.

Na pitanja nije odgovarao, ali je nakon svega poslao poziv premijeru.

"Predsjednik Milanović vas zove na sastanak na Pantovčak, hoćete li se odazvati?", upitala je novinarla. "Koga zove Vučića?", uzvratio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković. "Vas", pojasnila je novinarka. "Nek zove Vučića", odgovorio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Primirje se ne nazire - sve su oči uprte u Kundida.

Dva scenarija za načelnika

Ako načelnik Glavnog stožera postupi po zapovijedi predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika, on gubi povjerenje Vlade. U tom slučaju, ostatak svog mandata mogao bi provesti kao čelni čovjek vojske, ali bez ikakvog povjerenja izvršne vlasti.

U takvom razvoju događaja postoji scenarij u kojem bi Vlada mogla tražiti njegovo razrješenje. Ta bi procedura išla uz neobvezujuće mišljenje saborskog Odbora za obranu, no konačnu odluku o razrješenju ponovno bi morao potpisati predsjednik države, za što je sasvim sigurno da se u ovoj situaciji neće dogoditi.

Goran Latković Foto: DNEVNIK.hr

S druge strane, ukoliko načelnik Glavnog stožera postupi po nalogu ministra obrane i pošalje vojsku u Pariz, predsjednik ga ima pravo smijeniti. No, u tom scenariju situacija unutar Hrvatske vojske postaje još kompliciranija jer načelnik trenutačno nema svog zamjenika.

Imenovanje novog načelnika zahtijeva zajednički potpis premijera i predsjednika, a s obzirom na to kako su Pantovčak i Banski dvori funkcionirali zadnjih godina, gotovo je sigurno da se oko novog imena ne bi usuglasili.

Ustavni stručnjaci: Predsjednik države nije u pravu

Nekoliko ustavnopravnih stručnjaka komentiralo je ovu pat-poziciju te su poručili kako predsjednik države u ovom slučaju nije u pravu. Oni su posve jasni u svojoj ocjeni te ističu da će se, ukoliko vojska odbije postupiti po nalogu ministra obrane i ne ode u Pariz, izravno prekršiti Zakon o obrani.

Novi čin ove drame odigrat će se već sutra, kada će se načelnik Glavnog stožera naći doslovno između dvije vatre, i to uživo. Na vojnoj vježbi u Slunju pojavit će se i ministar obrane i predsjednik države.

Zoran Milanović - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Hoće li tamo pasti koja riječ, hoće li se pokušati pronaći zajednički jezik ili će se akteri jednostavno ignorirati, znat će se već sutra. Ono što je u cijeloj priči jedino sigurno jest da se političke razmirice i interesi ponovno lome upravo preko leđa Hrvatske vojske.