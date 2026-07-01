VIDEO Balkansku zemlju pogodila snažna oluja, stradao glavni grad: "Ovo je dosad neviđeno!"

Najmanje jedna osoba poginula je u velikoj oluji koja je tijekom noći s utorka na srijedu pogodila Bukurešt, a posljedice su zabilježene u još 60 mjesta diljem Rumunjske.

Osoba koja je poginula stradala je u padu drveta na automobil u županiji Ilfov.

Bukurešt je bio najpogođenije područje: poplavljene su ceste, promet je blokiran, pogođene su pojedine stanice metroa... Gradonačelnik glavnog grada Ciprian Ciucu opisao je situaciju kao "dosad neviđenu".

Significant flooding in Romana Square, Bucharest in Romania last night...🌊



📹 The Ceylon Mount Lounge pic.twitter.com/k1907cYpgl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 1, 2026

Oštećeni su deseci kuća, a samo u Bukureštu zabilježeno je 2000 poziva hitnim službama. Prema dosadašnjim informacijama, kako je objavio portal Digi24, u oluji je oštećeno više od 500 automobila, a 27.000 kućanstava diljem zemlje ostalo je bez struje.

Tvrtka Apa Nova objavila je da je na području Bukurešta u deset sati palo prosječno 69,9 litara kiše po četvornom metru. To je više od 90 posto prosječne mjesečne količine oborina za lipanj.

"U određenim područjima Bukurešta pale su količine oborina koje se viđaju jednom u sto godina", objavili su iz tvrtke.

Nevrijeme je uslijedilo nakon toplinskog vala tijekom kojeg su u pojedinim dijelovima Rumunjske u ponedjeljak i utorak temperature prelazile 40 Celzijevih stupnjeva.