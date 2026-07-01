Stiže nevrijeme u Hrvatsku, oglasili se vatrogasci: Iznad Istre se formirao neobičan oblak

U Hrvatsku stiže drastična promjena vremena praćena padom temperature nakon višednevnog toplinskog vala.
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Mjestimice se očekuje kiša, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Nestabilnije će biti osobito u Dalmaciji, dok će još u noći i ujutro kiše i pljuskova biti i na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu.
Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru će biti umjerene i jake bure, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, gdje su mogući i olujni udari, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
Iz DHMZ-a upozoravaju na veliku vjerojatnost za tuču, grmljavinska nevremena i bujične poplave, a upozorenja su na snazi u cijeloj zemlji.
Oblak iznad Istre
U Istru glavnina pogoršanja stiže kasno navečer i u noći na četvrtak. Popodne se iznad Pule mogao vidjeti oblak u obliku gljive, a riječ je o incus ili pileus oblaku, koji se formira iznad vrha kumulonimbusa.
Nevrijeme stiže u Istru
Foto:
Sasa Miljevic
Pojava pileusa, odnosno "kape" iznad kumulonimbusa ukazuje na iznimno snažne i brze uzlazne zračne struje unutar oluje. To je znak da oluja brzo jača i da nosi visok potencijal za nepogode, uključujući jake pljuskove, olujne udare vjetra, munje, a ponekad i tuču.
Oglasili se vatrogasci
Zbog najave izraženije promjene vremena i jačeg vjetra, vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima te organizirati obilaske i osmatranja u svrhu pravovremene reakcije na moguće požare i izlaska na intervenciju s većim brojem snaga, priopćila je u srijedu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).
Pojačanu pripravnost vatrogasaca u priobalnim županijama zbog povećane opasnosti od požara uslijed dugog toplinskog vala, grmljavinskog nevremena i najave jačeg vjetra zapovjedio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.