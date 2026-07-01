Stiže nevrijeme u Hrvatsku, oglasili se vatrogasci: Iznad Istre se formirao neobičan oblak

U Hrvatsku stiže drastična promjena vremena praćena padom temperature nakon višednevnog toplinskog vala.

Mjestimice se očekuje kiša, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Nestabilnije će biti osobito u Dalmaciji, dok će još u noći i ujutro kiše i pljuskova biti i na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu.

Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru će biti umjerene i jake bure, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, gdje su mogući i olujni udari, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Iz DHMZ-a upozoravaju na veliku vjerojatnost za tuču, grmljavinska nevremena i bujične poplave, a upozorenja su na snazi u cijeloj zemlji.

Oblak iznad Istre

U Istru glavnina pogoršanja stiže kasno navečer i u noći na četvrtak. Popodne se iznad Pule mogao vidjeti oblak u obliku gljive, a riječ je o incus ili pileus oblaku, koji se formira iznad vrha kumulonimbusa.

Nevrijeme stiže u Istru Foto: Sasa Miljevic

Pojava pileusa, odnosno "kape" iznad kumulonimbusa ukazuje na iznimno snažne i brze uzlazne zračne struje unutar oluje. To je znak da oluja brzo jača i da nosi visok potencijal za nepogode, uključujući jake pljuskove, olujne udare vjetra, munje, a ponekad i tuču.

Oglasili se vatrogasci

Zbog najave izraženije promjene vremena i jačeg vjetra, vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima te organizirati obilaske i osmatranja u svrhu pravovremene reakcije na moguće požare i izlaska na intervenciju s većim brojem snaga, priopćila je u srijedu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Pojačanu pripravnost vatrogasaca u priobalnim županijama zbog povećane opasnosti od požara uslijed dugog toplinskog vala, grmljavinskog nevremena i najave jačeg vjetra zapovjedio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.