Stiže nevrijeme u Hrvatsku, oglasili se vatrogasci: Iznad Istre se formirao neobičan oblak

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Piše K. Č., 01. srpnja 2026. @ 16:52 komentari
Nevrijeme stiže u Istru
Nevrijeme stiže u Istru Foto: Pixsell/Facebook
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za cijelu zemlju zbog mogućnosti izraženih grmljavinskih nevremena te olujnog vjetra.
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