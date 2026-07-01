Novi svjedoci na suđenju Banožiću: "Mi smo prvi bili tamo. Začudio nas je postupak policije"

Ispitivanjem svjedoka očevidaca na Općinskom sudu u Vinkovcima u srijedu je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću za prometnu nesreću u kojoj je prije dvije i pol godine smrtno stradao Goran Šarić.

Svjedokinja Biljana Skokić ispričala je da je tog jutra sa suprugom Marijem ispraćala kćer koja je autobusom kretala za Zagreb, a oni su ga automobilom pratili do vinkovačke obilaznice.

"Autobus je krenuo prema obilaznici, mi smo išli iza autobusa. Idemo obilaznicom prema kružnom toku. Autobus ulazi u kružni, potom ulazi terenac pa mi u svom autu. Na izlazu iz kružnog pitam muža može li ubrzati, ali on kaže da ne jer je velika magla. Odjednom suprug govori: 'Biljana, prometna.' Tu stajemo. Muž je odmah izašao iz auta i krenuo prema mjestu nesreće", ispričala je.

Navela je kako joj je suprug kazao da zove hitnu, a onda su došla dva policajca koji su supruga pitali: "kolega, šta se dogodilo", ali on je rekao da nije kolega nego je slučajno stao. Nakon izvjesnog vremena ti isti policajci su im rekli da mogu ići.

"Suprug mi rekao da je začuđen kako nitko od nas nije uzeo ni jedan podatak, a mi smo došli prvi na nesreću u kojoj ima poginulih. Tek kada smo došli kući saznali smo o kome se radi", ispričala je Biljana Skokić.

Na pitanje odvjetnice Marija Banožića je li terenac koji je vozio ispred njih sudjelovao u nesreći, kazala je kako ne zna jer je bila velika magla, a nisu ni vidjeli samu prometnu nesreću jer se ona već dogodila kada su oni stigli.

"Bili smo prvi tamo"

"Bili smo prvi tamo. A odjednom se na suđenju pojavljuje nekakav čovjek koji govori da je prvi bio na mjestu nesreće i bio svjedok. A mi znamo da on nije bio tamo. Na mjestu događaja smo bili moj suprug, ja i dva policajca. Tog čovjeka, vozača kamiona, kojega smo vidjeli na TV, mi nismo vidjeli na mjestu nesreće", kazala je svjedokinja.

Suprug Mario Skokić kazao je kako spoznavši da se dogodila nesreća stao automobilom sa strane.

"Izlazim iz auta i idem preko. U kombiju čovjek pognute glave, nije bilo bočnog stakla, imao je nešto plavo na sebi. Nije bio pri svjesti. Idem prema autu i u tom trenutku cestom prolazi nešto veliko. Odlazim do supruge i vičem joj da zove Hitnu. Nazvala je 112 i nešto se uzmuvala pa je dala mobitel meni. Iz smjera Županje dolaze dva policajca, pitaju me što se dogodilo", naveo je svjedok navodeći kako ni on nije vidio nikakvo pretjecanje, kao ni kamion ispred sebe.

Obrana Marija Banožića podsjetila je kako je na prošlom ročištu sud donio odluku da će se obrani Marija Banožića dostaviti policijska foto dokumentacija, foto elaborat i skica mjesta nesreće, no policija je dostavila 54 fotografije koje već postoje u spisu.

"To što su dostavili je smiješno i uvredljivo. Osim toga oglušili su se na odluku suda. Mi znamo da je na DVD-u 169 fotografija, te da je policija na mjestu nesreće izradila nekoliko stotina fotografija. Može li se ponovo naložiti policiji da nam dostave sve te fotografije", kazala je Banožićeva odvjetnica Marina Tomić.