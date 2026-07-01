FOTO Policija otkrila veliku pošiljku dopinga! Zaplijenjeno više od 400 kilograma zabranjenih tvari

Više od 400 kilograma tvari zabranjenih u sportu i gotovo 27.000 ampula testosterona pronađeno je u poštanskoj pošiljci na području zagrebačke Peščenice.

Policija istražuje tko stoji iza pošiljke i kome je bila namijenjena.

Sumnjivu pošiljku otkrili su zagrebački policajci u suradnji s Carinskom upravom i Upravom kriminalističke policije nakon što su posumnjali da dokumentacija ne odgovara njezinu stvarnom sadržaju.

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Pregledom su pronađena 332 kilograma testosterona, više od 66 kilograma steroida, gotovo dva kilograma anastrozola te 26.872 ampule testosterona.

Policija sumnja da je riječ o većoj količini anaboličkih sredstava koja su bila namijenjena daljnjoj preprodaji.

Sve pronađene tvari nalaze se na popisu zabranjenih sredstava Ministarstva zdravstva.

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Zapljena policije Foto: PU zagrebačka

Kaznena prijava podnesena je protiv zasad nepoznatog počinitelja ili više njih, a istraga se nastavlja.