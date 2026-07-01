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FOTO Policija otkrila veliku pošiljku dopinga! Zaplijenjeno više od 400 kilograma zabranjenih tvari
Piše DNEVNIK.hr,
01. srpnja 2026. @ 17:05
Policija je tijekom pregleda sumnjive poštanske pošiljke pronašla ogromnu količinu testosterona, steroida i drugih zabranjenih tvari. Istražuje se tko ih je namjeravao prodavati.
Više od 400 kilograma tvari zabranjenih u sportu i gotovo 27.000 ampula testosterona pronađeno je u poštanskoj pošiljci na području zagrebačke Peščenice.
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Policija istražuje tko stoji iza pošiljke i kome je bila namijenjena.
Sumnjivu pošiljku otkrili su zagrebački policajci u suradnji s Carinskom upravom i Upravom kriminalističke policije nakon što su posumnjali da dokumentacija ne odgovara njezinu stvarnom sadržaju.
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Pregledom su pronađena 332 kilograma testosterona, više od 66 kilograma steroida, gotovo dva kilograma anastrozola te 26.872 ampule testosterona.
Policija sumnja da je riječ o većoj količini anaboličkih sredstava koja su bila namijenjena daljnjoj preprodaji.
Sve pronađene tvari nalaze se na popisu zabranjenih sredstava Ministarstva zdravstva.
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Zapljena policije
Foto:
PU zagrebačka
Kaznena prijava podnesena je protiv zasad nepoznatog počinitelja ili više njih, a istraga se nastavlja.