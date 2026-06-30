FOTO "Moj otac u lokvi znoja u bolnici": Fotografije iz riječkog KBC-a na odjelu kardiologije usred toplinskog vala izazvale šok

"Moj otac u lokvi znoja u bolnici", opis je fotografije koja je stigla u redakciju Dnevnika Nove TV.

Gledatelji su poslali i fotografiju za koju tvrde da prikazuje prekrivene prozore na Odjelu kardiologije riječke bolnice na Sušaku. Ondje je završio i Marijin otac.

Bolnica bez klime - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Bolnica bez klime - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Temperature su oko 35 stupnjeva, na samim prozorima iza mene je stavljena crna cerada kao ona za zaštitu kada farbamo ili imamo radove, kraj bolesnika svakog je stavljen po jedan ventilator koji puše samo vrući zrak cirkulira, a radi se o karidološkim, teško bolesnim pacijentima", ispričala je Marija Babić iz Rijeke.

Bolnica bez klime - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Privremena sjenila na prozorima su zbog energetske obnove, odgovaraju nam iz bolnice. Zanimalo nas je i zašto usred toplinskog vala srčani pacijenti nisu preseljeni.



"Neki bolesnici su preseljeni na druge lokacije, a dio mora ostati na postojećim odjelima jer nije moguće obavljati proces kvalitetne zdravstvene usluge ako nisu na tom odjelu", rekao je Zlatko Čubranić iz Klinika za bolesti krvnih žila u KBC- u Rijeka.

Obnova, koja će Rječanima donijeti bolje bolničke uvjete, traje od siječnja, obnavlja se 23.000 kvadrata, kat po kat. Odjel zbog rizičnih pacijenata Dnevnik Nove TV nije smio snimati, no zanimala ih je točna temperatura.

Bolnica bez klime - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Sve ovisi o tome koji je dio dana, ali kao i u našim stambenim prostorima temperatura je povišena. Definitivno se trudimo da bude čim niža. U operacijskim salama je znatno niža ne samo zbog bolesnika nego i aparature koja ne može raditi na povišenoj temperaturi", kazao je Čubranić.

Na povišenim temperaturama svim rizičnim pacijentima preporuka je izbjegavati visoke temperature.

"Ono što me frustrira i ljuti su preporuke HZJZ-a da teški bolesnici trebaju biti u rashlađenim prostorijama, a ne plus 35", kazala je Marija Babić i dodala da su i liječnici koje je zatekla rekli kako je riječ o nehumanim uvjetima.

Sugovornica Dnevnika Nove TV kaže na odjelu je u ponedjeljak vidjela dvije mobilne klime. Iz bolnice tvrde da je na svakom odjelu montirano više rashladnih uređaja.

"Mobilnih uređaja ima dovoljno, oni su osigurani čim su počele vrućine su tijekom svibnja", rekao je Čubranić.

Na pitanje koliko je pacijenata trenutno bez klime, Čubranić je poručio da se pacijenti liječe u klimatiziranim prostorima, salama i salama za interventnu kardiologiju. "Definitivno nema sobe gdje nije postavljem klimatizacijski uređaj, to su mobilni klimatizacijski uređaji", dodao je.

Šokirana uvjetima sugovornica Marija odmah je pisala bolnici, ministarstvu, a u ponedjeljak je i Dnevniku Nove TV dala izjavu. U utorak joj je stigao odgovor bolnice. U njemu stoji kako su svjesni da uvjeti u zoni radova nisu optimalni, no nastoje pacijentima osigurati sigurnost i odgovarajuću skrb. Ističu da su u utorak dopremljeni mobilni klima uređaju. Mole za strpljenje te se nadaju brzom oporavku njezina oca. Ona im je odgovorila da je njezin otac noćas u bolnici preminuo.

Iz Ministarstva zdravstva kažu da ih je bolnica obavijestila o poteškoćama s klimom koje su se pojavile usred obnove te visokih vanjskih temperatura.

Ističu i kako Uprava KBC-a Rijeka stalno poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi se što prije pronašlo rješenje. Sigurnost pacijenata, kvaliteta zdravstvene skrbi i dobrobit pacijenata pritom su prioritet, stoji u odgovoru za Dnevnik Nove TV. Iz bolnice su rekli da kompletnu klimatizaciju cijelog objekta očekuju u drugoj polovici srpnja ove godine.