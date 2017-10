HDZ i SDP, potvrdili su u ponedjeljak neslužbeno izvori iz obje stranke, napokon su postigli dogovor o osnivanju istražnog povjerenstva za Agrokor i izboru tri suca Ustavnog suda, o čemu bi Sabor trebao glasovati u srijedu ujutro.

Ne dođe li u međuvremenu do promjena, s obzirom na to da je do sada već nekoliko puta objavljivano kako su postigli dogovor, pa bi ipak propao, čelnici klubova dviju stranaka Branko Bačić i Arsen Bauk trebali bi u utorak zajednički objaviti da su se uspjeli usuglasiti.

U nedjelju je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najavio da je HDZ spreman sam, bez SDP-a, osnovati istražno povjerenstvo za Agrokor budući da im je za to potrebna natpolovična većina zastupnika, za što imaju dovoljno glasova.

Prema postignutom dogovoru, neslužbeno se doznaje, u srijedu bi se prvo glasovalo o članovima istražnog povjerenstva za Agrokor. Već je ranije usuglašeno da bi u povjerenstvu bili iz HDZ-a Marija Jelkovac, Milijan Brkić, Ante Babić i Josip Borić, iz redova SDP-a Orsat Miljenić i Gordan Maras, te Nikola Grmoja iz Mosta, Stjepan Čuraj iz HNS-a i Ivan Lovrinović iz Promijenimo Hrvatsku.

Predsjednik povjerenstva, prema neslužbenim informacijama, bio bi SDP-ov Orsat Miljenić, a s radom bi počelo 30. listopada.

Nakon izbora povjerenstva, glasovalo bi se o tri člana Ustavnog suda. HDZ predlaže dosadašnje ustavne suce Miroslava Šeparovića i Matu Arlovića, dok je SDP predložio Gorana Selanca, aktualnog zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Za izbor ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu, odnosno 101 zastupnički glas. (Hina)