Pred nama je iznimno nestabilan dan: Moguće tuče, bujične poplave i udari olujnog vjetra

Sutra će naše područje biti pod utjecajem polja sniženog tlaka zraka. Ta nam ciklona nam donosi vlažan i nestabilan zrak koji će diljem zemlje uzrokovati grmljavinska nevremena, u prvom dijelu dana u zapadnim i sjeverozapadnim predjelima, a zatim će se proširiti na istok i jug. Izražene nestabilnosti mogu dovesti i do pojave tuče, a jake oborine i olujni udari vjetra uzrokovati probleme u prometu.



Na sjevernom Jadranu će tijekom noći i jutra biti grmljavinskih nevremena. Lokalno je moguća obilna oborina, i više od 70 mm, praćena olujnim udarima vjetra. I u gorju već od jutra lokalni pljuskovi dok će preostali dijelovi zemlje biti zahvaćeni tijekom prijepodneva. Na istoku i jugu se s odmicanjem dana povećava vjerojatnost za grmljavinske pljuskove.

Na kopnu vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, a na moru jako do olujno jugo. Noćne temperature u unutrašnjosti ugodne, između 15 i 20, na Jadranu toplo, od 20 do 25.



U središnjoj Hrvatskoj tijekom dana promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno oborina može biti izraženija. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova, ali uz nestabilnosti prolazno može pojačati i okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26.



I na istoku promjenjivo oblačno. Od sredine dana će biti povremene kiše ili jačih pljuskova praćenih grmljavinom. Nije isključena niti pojava tuče, a tijekom nevremena južni vjetar će prolazno okrenuti na jak sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Dan ovdje vruć, mjerit će se od 30 do 33.



Na sjevernom Jadranu i u gorju nastavak nestabilnosti. Tijekom poslijepodneva je malo manja vjerojatnost za grmljavinska nevremena praćena olujnim vjetrom i obilnom kišom, ali i dalje će ih biti.

Puhat će umjereno do jako jugo, prolazno uz nevrijeme u naglom okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Prema večeri slabljenje vjetra.

U gorju najviša temperatura između 20 i 25, a na moru oko 26.



U Dalmaciji u drugom dijelu dana promjenjiva naoblaka, povremena kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi. Može pasti više od 60 mm oborine. Puhat će jako do olujno jugo, tijekom nevremena u naglom okretanju na zapadne smjerove. Temperatura oko 30.



Iako sutra baš i neće biti dan za kupanje, more je toplo, mjeri se većinom između 24 i 26, ponegdje na Kvarneru stupanj ili dva manje.



S obzirom na promjenu vremenskih prilika i opasnost od UV zračenja će sutra biti smanjena, u većini predjela umjerena, na krajnjem jugu još uvijek visoka.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu u petak u prvom dijelu dana promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom, a zatim postupni prestanak oborine i smanjenje naoblake. U subotu navečer i u prvom dijelu nedjelje prolazno više oblaka uz moguću mjestimičnu kišu, a u nedjelju poslijepodne ponovno sunčanije.

Zapuhat će umjeren, na udare ponegdje i jak vjetar sjevernih smjerova, u subotu će malo slabjeti. Temperatura zraka niža nego prethodnih dana.

Na moru u petak prijepodne promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom, a zatim postupni prestanak oborine i smanjenje naoblake. Od subote pretežno sunčano, ali uz mogućnost za poslijepodnevne nestabilnosti. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, povremeno jaka, osobito u nedjelju. Temperatura zraka malo niža nego dosad.



Pred nama je izrazito nestabilan dan. Diljem zemlje se očekuju grmljavinska nevremena praćena obilnom kišom. Moguća je tuča, ali i bujične poplave. Nevremena će biti praćena i olujnim vjetrom tako da mogu prouzročiti veliku štetu, i ugroziti sigurnost u prometu.