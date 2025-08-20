Vjerovali ili ne! MORH tuži i plaća štetu na najpoznatijem vojnom neboderu! Samo za popravke treba više od 1,7 milijuna eura

Sve što je unutar vojnog nebodera "sfušano" platit će Ministarstvo obrane o svom trošku, a novac od sanacije štete pokušati naplatiti od splitske tvrtke Lavčević koja ga je gradila i zagrebačkog APZ Inženjeringa koji je obavljao stručni nadzor.

Kako neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV sve su prijavili DORH-u.



"MORH je Državnom odvjetništvu dostavio sve za pokretanje tužbe protiv izvođača radova i tvrtke koja je provodila nadzor. Odvjetništvo prije pokretanja parnice, sukladno zakonu, provodi postupak mirnog rješenja spora, što je sada u tijeku", stoji u dopisu Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Vojni neboder - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Više vještačenja potvrdilo je cijeli niz propusta u gradnji i nadzoru radova. Skriveni su iza fasade nebodera. Ministarstvo obrane izračunalo je da im samo za popravke treba više od 1,7 milijuna eura. U međuvremenu se i stanje pogoršalo. Ali, čini se, nikom nije stalo da se ozbiljan problem i riješi.



Sve do nedavno negirali su i umanjivali problem s instalacijama. Da bi priznali kako u većini apartmana vojska ipak ne može boraviti. Polovicu nebodera zatvorili su zbog curenja vode, vlage, krivo spojenih odvoda, ugrađenih ventila grijanja.

Vojni neboder - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Sve je krenulo nizbrdo s useljenjem prije više od 3 godine. A sada čekaju da bude gotov natječaj oko projektne dokumentacije, pa će u potragu za onim tko će popravljati silne kvarove.



"Obična lakrdija, lakrdija. Ali takvo nam je cijelo društvo", smatra Božidar iz Zagreba.

"Izgleda da je puno novca potrošeno i nije normalno da se ne koristi ako je već u njega uloženo puno novaca", govori Dalibor iz Zagreba, a na tvrdnju da ministarstvo traži tko će sanirati neboder pita se zašto se mora sanirati kad je nov i zaključuje: "To mi onak liči na bačen novac na hrvatska posla, da je netko imao koristi od toga da se to napravi, a da se ne koristi!"

Vojni neboder - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Neboder je počeo graditi Damir Krstičević. Otvoren je u mandatu Marija Banožića prije više od pet godina. No, tuđe greške zasmetale su aktualnom ministru obrane Ivanu Anušiću koji u njemu spava.



"Pa su izgradili ovu zgradu u kojoj ja živim, nema tople vode već dva mjeseca", požalio se Anušić još u listopadu 2024. godine.

Vojni neboder - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Sada i puno, puno dulje. U ovim sobama boravi nek nekolicina časnika i kadeta vojnom kampusu. Velika većina privremeno je iseljena i u podstanarstvu. Kamo će i drugi - kada u vojni i sada već ukleti neboder - usele majstori. Moraju popraviti posao izgradnje na koji je država bacila gotovo 9 milijuna eura!