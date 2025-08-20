Obavijesti Foto Video Pretražite
"SFUŠANA" ZGRADA

Vjerovali ili ne! MORH tuži i plaća štetu na najpoznatijem vojnom neboderu! Samo za popravke treba više od 1,7 milijuna eura

Piše Ivana Pezo Moskaljov/DNEVNIK.hr, 20. kolovoza 2025. @ 20:58 komentari
Vojni neboder - 5
Vojni neboder - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Priča sa skupo plaćenim i najpoznatijim vojnim neboderom doslovno je za rubriku - vjerovali ili ne. Ministarstvo obrane sanirat će štetu nastalu zbog niza ozbiljnih problema oko njegove gradnje, a krivce koje smatra odgovornima za te propuste, prijavili su Državnom odvjetništvu. Do novca žele tužbom.
