Tko je sutkinja koja je oslobodila mladića koji je u TV kamere urlao "Za dom spremni"? "Supruga je notornog..."

Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je 26-godišnjeg muškarca kojeg je zagrebačka policija, na temelju snimke s javne televizije, prijavila zbog uzvikivanja "Za dom spremni!".

Mladić je tijekom javljanja uživo u Dnevniku 4. srpnja iz Bogovićeve ulice u Zagrebu, dan prije Thompsonova koncerta, upao reporterki u kadar i uzviknuo u kameru: "Za dom spremni!"

Taj povik, stoji u optužnici, simbolizira službeni pozdrav pripadnika ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske te kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti te trivijaliziranje žrtava zločina protiv čovječnosti.

Tko je sutkinja koja je oslobodila mladića?

Sutkinja Mirela Prstec Batarelo mladića je oslobodila optužbe zbog prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a u obrazloženju presude navela je, između ostalog, kako je taj poklič koristio HOS tijekom Domovinskog rata te zatim detaljno opisala povijesni put i nastanak HOS-a i njegovu ulogu u obrani zemlje.

"Sutkinja Mirela Prstec Batarelo, koja u obrazloženju svoje presude ima opravdanje za ustaški pozdrav 'Za dom spremni', supruga je notornog Vice Batarela, bliskog suradnika Željke Markić i lidera udruge Vigilare koja kontinuirano vodi u Hrvatskoj fašistoidnu kampanju protiv LGBT zajednice", objavio je Eugen Jakovčić, glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća.

Prstec Batarelo je u obrazloženju spomenula i Antu Starčevića kao osnivača Hrvatske stranke prava 1861. godine te vodstvo stranke iz 1990. godine, koje je zatim osnovalo HOS.

Navela je i da se na službenoj ratnoj zastavi HOS-a nalazi i pozdrav "za dom spremni", a ta je zastava i danas priznata kao legalna zastava jedne postrojbe iz Domovinskog rata.

"U radosnom iščekivanju koncerta Thompsona, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog, izrečene su riječi 'za dom spremni' u eter prilikom javljanja uživo. Nije narušen javni red i mir građana niti bi isti kao takav predstavljao manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti", navela je Prstec Batarelo.

"Ne postoji veza između njegova ponašanja i simbola ustaškog režima"

Dodala je i da je okrivljenik uzviknuo "za dom spremni" u općoj euforiji radosti prije Thompsonova koncerta, koji je "protekao radosno i u miru bez incidenata, a činjenica je kako jedna od njegovih pjesama počinje upravo tim riječima". Zapitala se i treba li onda tužitelj biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre?

U zaključku je navela da u slučaju okrivljenog mladića ne postoji veza između njegova ponašanja i simbola ustaškog režima te okrivljenik nije širio nacionalnu mržnju, već uzviknuo stihove početka pjesme pjevača čiji je koncert čekao.