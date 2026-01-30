Ne propustite povrat poreza: Ovo su uvjeti, rokovi i tko dobiva najviše

Kraj siječnja označava početak razdoblja u kojem građani provjeravaju imaju li pravo na povrat poreza.

Pravo na povrat poreza imaju zaposlene osobe i umirovljenici kojima su tijekom godine porezi obračunavani bez korištenja svih zakonom propisanih olakšica, kao i građani koji su radili samo dio godine ili su imali promjene u visini primitaka.

Do povrata dolazi u slučajevima kada osobni odbitak tijekom godine nije bio u potpunosti iskorišten, primjerice zbog promjene posla, prekida rada, promjene obiteljskog statusa ili drugih okolnosti koje nisu bile evidentirane u sustavu.

Posebno pravo na povrat poreza imaju mlade osobe. Porezni obveznici do 25 godina života ostvaruju pravo na povrat 100 posto plaćenog poreza na dohodak, dok osobe od 26 do 30 godina imaju pravo na povrat 50 posto plaćenog poreza. Ovo se pravo odnosi na dohodak od nesamostalnog rada, odnosno plaću, a umanjenje se koristi za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu dob. Pravo na navedeno umanjenje imaju sve fizičke osobe do 30 godina života koje ostvaruju plaću.

Ako mlade osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, pravo na povrat poreza utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti, bez potrebe podnošenja Obrasca ZPP-DOH.

Osim toga, pravo na povrat poreza mogu ostvariti i roditelji i uzdržavatelji djece, osobe koje uzdržavaju članove obitelji, osobe s invaliditetom, kao i hrvatski državljani povratnici koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje dvije godine, ako tijekom godine nisu u potpunosti iskoristili osobni odbitak.

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) za 2025. godinu obvezni su podnijeti porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti u tuzemstvu i inozemstvu, poput obrtnika i osoba u slobodnim zanimanjima, kao i porezni obveznici – rezidenti koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

S obzirom na to da zakonski rok za podnošenje godišnje porezne prijave pada u subotu, rok za predaju prijave za 2025. godinu je 2. ožujka 2026.

Porezna uprava napominje da godišnju poreznu prijavu ne podnose građani koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak za koji se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza, jer se u tim slučajevima obračun provodi automatski na temelju podataka kojima Porezna uprava raspolaže.

Međutim, ako građani žele iskoristiti olakšice za koje Porezna nema podatke – primjerice za uzdržavanu djecu koja nisu upisana na Obrascu PK ili za darovanja na temelju kojih se može uvećati osobni odbitak – obvezni su do 2. ožujka 2026. podnijeti Obrazac ZPP-DOH.

Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak iz inozemstva nisu dužni podnijeti godišnju poreznu prijavu ako su podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu prijavili na propisanim obrascima, uz primjenu važećih međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Prema dosadašnjoj praksi, povrati poreza za 2025. godinu započet će u svibnju 2026. godine i isplaćivat će se kontinuirano, prema redoslijedu izdavanja rješenja.

Na temelju godišnjeg obračuna poreza za 2024. godinu, pravo na povrat poreza ostvarilo je više od 232 tisuće mladih osoba, kojima je ukupno isplaćeno više od 217 milijuna eura.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

