Otkazan još jedan festival: "Ne možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike..."

U Velikoj Gorici se od 2. do 4. listopada trebao održati OGLEDE festival, festival izvedbenih umjetnosti i suvremenih praksi pod sloganom "Rad gradi grad". Kako piše na web stranicama festivala ovogodišnje izdanje bavi se radom kao temeljnom ljudskom aktivnošću koja oblikuje ne samo društvene odnose, vrijednosti, stavove, naše slobodno vrijeme i ideje već i fizičke prostore, a također organizatori su željeli istražiti ulogu rada i radništva u stvaranju urbanih identiteta i kolektivne memorije.

No, dva tjedna pred početak festivala, organizatori su odlučili otkazati čitavo događanje zbog straha da ne mogu jamčiti sigurnost izvođačima i posjetiteljima festivala.

"Organizacijski tim Oglede festivala, koji se od 2. do 4. listopada 2025. trebao održati u Velikoj Gorici donio je odluku o otkazivanju svih festivalskih programa.

Ova odluka nije bila jednostavna, a donesena je nakon mnogo promišljanja. U proteklim mjesecima uloženi su značajni trud, vrijeme i koordinacija brojnih sastavnica uključenih u pripremu programa. Upravo zbog toga nam je žao što festival nećemo moći održati, jer smo svjesni koliko je umjetnicima, partnerima i publici, pa na koncu i nama - organizatorima, ovaj događaj važan.

Nažalost, u okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih.

Oglede festival od samih je početaka zamišljen kao prostor dijaloga, tolerancije i uvažavanja, otvoren prema različitim umjetničkim glasovima i iskustvima. Vjerujemo da upravo u takvim uvjetima umjetnost može ostvariti svoju pravu snagu – povezivati, poticati na razmišljanje i graditi zajedništvo.

Zahvaljujemo svim umjetnicima, suradnicima i građanima koji su nam do sada pružali podršku. Nadamo se da će u budućnosti postojati okolnosti u kojima ćemo festival moći realizirati u duhu slobode, sigurnosti i međusobnog poštovanja", stoji u priopćenju koje potpisuje Ana Katulić, umjetnička voditeljica Oglede festivala.

Ovo je već drugi festival koji je otkazan u zadnjih mjesec dana. Prvo je zbog nasilne pobune branitelja i navijačkih skupina otkazan festival Nosi se u Benkovcu, a slična stvar je pokušana i koji tjedan kasnije u Šibeniku gdje su se pojavili pritisci da se otkaže Fališ, Festival alternative i ljevice, no on se ipak održao.

N1 je kontaktirao gradonačelnika Velike Gorice da ga upitaju koji je njegov komentar na ovaj razvoj događaja u njegovom gradu.

"Žao mi je zbog otkazivanja festivala, kojeg mi kao grad podržavamo u svakom segmentu pa i financijski. Koji su razlozi organizatora nije mi jasno i ne želim ulaziti u to. Samo mogu naglasiti da je naš grad siguran u svakom pogledu i takav će i ostati", napisao je u poruci Krešimir Ačkar, HDZ-ov gradonačelnik.