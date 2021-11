Damir Hoyka naš je poznati i cijenjeni fotograf koji se ovom profesijom bavi više od 35 godina. Otkrio nam je sjeća li se što je bila njegova prva fotografija, koliko su se trendovi otada promijenili, ali i što misli o fotkama s mobitela.

Danas Hoyka ima vlastiti pečat i nije teško prepoznati njegov rad. Za zanimljive, umjetničke, pomalo neobične, ali definitivno fotografije koje potiču na razmišljanje trebalo je vremena, pa nas je zanimalo što je zapravo označilo početak njegove fotografske karijere.

''To je bila reportaža iz 1985. godine vezana uz događanje u kvartu Maksimir, koja je izašla u jednom mjesečniku'', prisjetio se Hoyka i dodao kako nikada nije mjerio težinu svoje torbe u kojoj mu je oprema za fotografiranje, ali nam je kroz smijeh odgovorio na pitanje boli li ga ruka pod težinom opreme ili se već naviknuo: ''Kao fotograf koji je stasao u vremenu u kojem se radilo na srednjim formatima, 80 posto svoje karijere odradio sam na aparatu koji je velik. Kada sam prešao na DSLR, mi to sada zovemo 'puni format', preporodio sam se. To je bila trećina težine koju sam dotad nosio'', prisjetio se Hoyka.

Smatra da sve ide prema manjim fotoaparatima jer potrebe da budu preveliki nema samim time što su pikseli sve kvalitetniji: ''Što više svjetla piksel može zabilježiti, to do neke granice može biti manji, a što je on manji, i cijeli aparat može biti manji. Mislim da aparati zbog ergonomije neće ići na manje od veličine mobitela, ali će ići u smjeru toga da se reducira šum tj. da pikseli registriraju što više fotona.'', kaže Hoyka.

Damir Hoyka (Foto: privatna arhiva Damira Hoyke)

Fotografiranje mobitelom dovoljno dobro za objavu u medijima

Smatra da je pri usporedbi DSLR aparata i mobitela industrija mobitela u velikom uzletu.

''Smišljaju softvere koji napadaju karakteristike DSLR-ova, koje su ranije bile rezervirane samo za njih. Tu prvenstveno mislim na dubinsku oštrinu. Mobiteli su uspjeli doseći nivo da mogu dati dovoljno kvalitetnu sliku da se do određenih formata može koristiti za print. Odavno smo prešli A4 format, s ovim najnovijim Xiaomi pametnim telefonima možemo kvalitetno otisnuti i fotografiju cca 50x60 cm, a ako nam ne treba vrhunska kvaliteta, možemo i do metar'', kaže Hoyka i zaključuje kako mobiteli danas mogu zadovoljiti gotovo sve potrebe allround fotografije ako netko nije profesionalac, a želi se baviti kreativnom fotografijom.

Navedeno dovodi do toga da se i laici mogu lako priučiti na koji način mogu nešto fotografirati da bude dovoljno dobro za objavu u različitim medijima.

Na pitanje je li laiku vidljiva razlika između fotografije snimljene mobitelom i one fotoaparatom Hoyka odgovara da sve ovisi gdje i na kojoj rezoluciji gleda, ali dodaje: ''Mislim da je laiku, osobito ako se ne razumije u fotografiju, svejedno – neće mu biti vidljiva razlika'', no dodaje kako profesionalci razliku mogu vidjeti u veličini i kvaliteti piksela.

Možete li prepoznati razliku između fotografije uslikane mobitelom i one profesionalnim fotoaparatom? Da

Ne

Svejedno mi je Prikaži rezultate Povratak Ukupno

Praktičnost uz kvalitetu fotografije na prvom je mjestu

S obzirom na to da je Damir Hoyka prepoznatljiv po umjetničkim fotografijama, zanimalo nas je je li koju pokušao fotografirati mobitelom.

''Kada se sjetim ideje koju je moguće izvesti na mobitelu, neće biti prepreka ili mana koje će mi mobitel pokazati. U fotografiju sam ušao vrlo iskreno, težeći se izraziti kroz taj medij. Meni je apsolutno svejedno čime fotografiram, važno mi je da fotografija bude one kvalitete koja mi za određenu svrhu treba. Mogu si zamisliti situaciju gdje mi je nezgodno sa sobom nositi veliku opremu jer me to opterećuje ili uvjeti ne dozvoljavaju, a mobitel možeš držati u džepu i lako ti je raditi s njim, nije opterećujuće. Kada završiš, vratiš ga u džep, nema pospremanja opreme i nošenja teških ruksaka. Mogu si zamisliti odraditi i ozbiljniji photosession mobitelom ako znam da će ta slika biti dovoljne kvalitete da se u printu ne vidi razlika čime je slikano'', kaže poznati fotograf.

Kako sve to izgleda u praksi, najbolje opisuje mobitel koji upotrebljava sam Hoyka, a radi se o modelu Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T Pro (Foto: Xiaomi)

''Uvijek se veselim kada imam novu igračku, kao malo dijete sam, rastavim ga na sastavne dijelove, proučavam što sve može i uspoređujem ga sa svim s čime sam radio do tada. Posebno me veselilo tih 108 milijuna piksela nositi u ruci. Generalno mi se kod mobitela sviđa to što je user friendly i nemam komplikacije s nošenjem opreme, što će vjerojatno biti presudno kod ljudi u odluci hoće li uzeti DSLR ili mobitel. Volim kada mi aparat može pratiti tijek misli, a ne da razmišljam o zapetljanim postavkama i njegovoj težini na mojim leđima'', izjavio je Hoyka, a posebno mu je pažnju privukla činjenica da Xiaomi ima ugrađen AI.

''Umjetna inteligencija u 11T Pro zaista odlično funkcionira, što sam u praksi posebice uvidio kod snimanja HDR fotografija'', što zapravo znači da mobitel snimi tri fotografije različitih ekspozicija kako bi korisniku isporučio jednu, tonski bogatu.

''Aparat snimi i tamnije i svjetlije tonove, a istrenirani algoritam odlučuje što bi bilo pametno na toj fotografiji prikazati. Ovaj je očito imao dobrog trenera.'', dodatno pojašnjava na koji način ovaj model pametnog telefona zamjenjuje dodatni blic.

Glazbeni paviljon na Zrinjevcu (Foto: Damir Hoyka)

U praksi je to iskusio kada je mobitel postavio na pod Paviljona u Zrinjevcu. Kako kaže, krov koji je bio potpuno taman te nebo koje je bilo presvijetlo na slici su 'ispali' normalno osvijetljeni: ''Obično je ili ovo u tami dobro osvijetljeno ili je nebo dobro osvijetljeno, a ovo u sjeni je crno. Tada sam shvatio koja je snaga ovog AI-ja.''



Treća stvar za koju Hoyka kaže da ga posebno veseli na njegovom Xiaomi 11T Pro mobitelu je ultraširokokutni objektiv, koji se ponaša, kaže nam, kao da na DSLR kameri imaš objektiv od 10 milimetara: ''To je fascinantno jer mobitel nema tolika iskrivljenja, niti je kompliciran za rukovanje. Vidni kut je toliko širok da gotovo vidiš sam sebe kako fotkaš'', simpatično je usporedio Hoyka.

Dodatna karakteristika koja mu se sviđa je super makro, koji funkcionira na blizini od već tri centimetra. U praksi bi to značilo: ''Mogućnost snimanja jako krupnih planova. Možeš snimiti čak nešto što je oku nevidljivo ili teško vidljivo'', za što je Hoyka za primjer uzeo list na kojemu se sve vidi do najsitnijih detalja.

Super makro - list (Foto: Damir Hoyka)



Kako sveobuhvatno Hoyka objašnjava: ''U džepu imaš gadget koji je sposoban registrirati gotovo sve što si zamisliš. ''Osim sjajnih performansi kamere, mobitel Xiaomi 11T Pro ima i superbrzi punjač, s kojim je vaš prazni uređaj 100 posto pun za samo 17 minuta.

Za kraj smo Hoyku pitali za savjet – bi li osobi koja se tek kreće baviti fotografijom savjetovao da uloži u kvalitetniji mobitel ili fotoaparat: ''Teško je generalizirati. Mislim da je izuzetno bitno da osoba koja se počinje baviti fotografijom najprije ima jaku motivaciju, do koje može doći upravo putem mobitela. Ono što mi prije nismo imali, a sada je dostupno, jest da mobiteli imaju dovoljno kvalitetne kamere da s njima možeš početi fotografirati i vidjeti imaš li za to smisla. Zahvaljujući mobitelu možeš snimiti seriju fotografija koju možeš pokazati stručnoj osobi. To što je vrlo zgodan način da u kratkom roku saznaš imaš li potencijala za ozbiljnije bavljenje fotografijom ili ne'', zaključuje Hoyka.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Xiaomi po najvišim profesionalnim standardima.