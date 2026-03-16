Objavio fotografiju iz 1999.: "Orbane, sjeti se tko si bio". Stigao mu žestok odgovor

Bivši ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko objavio je otvoreno pismo mađarskom premijeru Viktoru Orbánu, kritizirajući njegov pro-ruski i antiukrajinski zaokret.

U svojoj Facebook objavi, Juščenko je objavio fotografiju iz 1999. godine na kojoj se rukuje s Orbanom.

“Viktore, pogledaj ovu fotografiju. Stojimo jedan uz drugoga u vremenu kada je budućnost naše regije izgledala zajednička, jasna i svijetla”, napisao je Juščenko.

“Tada smo vjerovali da sloboda nije samo riječ, nego najveći dar za koji vrijedi boriti se. Sjećam te se drugačijeg. Sjećam se lidera koji je razumio cijenu dostojanstva i znao što znači biti oslobođen imperijalnog ugnjetavanja.”

Juščenko je rekao da se Ukrajina ne bori protiv ruskih okupatora samo da bi se obranila, nego i da bi zaštitila Europu — uključujući i Mađarsku.

“Danas gledam tvoje postupke i pitam se: gdje je nestao taj Viktor? Kako je osoba koja je svjedočila rođenju slobodne Mađarske došla do toga da igra za sile koje žele uništiti slobodu susjeda?” napisao je Juščenko.

“Ukrajina danas krvari za iste vrijednosti o kojima smo nekada raspravljali za pregovaračkim stolom. Branimo ne samo našu zemlju, nego i sigurnost vaše zemlje i cijele Europe. Politika nisu samo brojevi, profit ili plin. Prije svega, to su vrijednosti. Odabirom strane agresora, izdaješ ne samo Ukrajinu — izdaješ sjećanje vlastitog naroda, koji zna što sovjetski tenkovi na ulicama Budimpešte znače.”

Juščenko je pozvao Orbána da se “vrati svjetlu, pravom europskom bratstvu, gdje se čast cijeni, a ne sumnjivi politički poslovi.”

U svom odgovoru, Orbán je svoj stav smjestio u povijesni kontekst. Napisao je da se mađarski narod kroz tisućljetnu povijest borio za svoju slobodu i suočavao s brojnim velikim silama. Kao primjere je naveo borbe protiv Osmanskog Carstva, Habsburgovaca, nacističkog Wehrmachta i Crvene armije. Prema Orbánu, ta tradicija i danas oblikuje političko razmišljanje Mađarske.

Reply to the open letter of former Ukrainian President Viktor Yushchenko



Dear Viktor,

My old friend,



We Hungarians have always been a nation of freedom fighters throughout our thousand-year history, and we will remain so. We are the nation that fought fearlessly for its freedom… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 14, 2026

U objavi je također naglasio da Mađari ne prihvaćaju prijetnje, te je zatražio od Juščenka da upozori ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne vrši pritisak na Mađarsku.

Jedan od najsnažnijih dijelova Orbánove poruke je neizravna opomena Zelenskom. Mađarski premijer je napisao da Ukrajina ne bi smjela pokušavati ucjenjivati Mađarsku ili prijetiti njezinim čelnicima.

U objavi se Orbán također osvrnuo na eksploziju plinovoda Nord Stream, koju je opisao kao “državni terorizam”, ističući da takve metode neće uspjeti protiv Mađarske.