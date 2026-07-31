Kako se piše – pred sezona ili predsezona?

Piše se predsezona.

Imenica koja označava sezonu prije glavne sezone sastavljena od prefiksa pred- i osnove sezona. Piše se kao jedna riječ, kao i sve složenice nastale prefiksalnom tvorbom.

Pravilo je da u dodiru glasova koji se razlikuju po zvučnosti dolazi do glasovne promjene u kojoj se izjednačuju po zvučnosti (npr. prethodni, pretkutnjak), no ovo je jedna od iznimaka. Naime, kada se prijedlog pred- nađe ispred riječi koja počinje glasovima s, š, c i č, ta se glasovna promjena ne provodi.

Koliko je posjetitelja bilo u predsezoni?

Predsezona je ove godine bila odlična.

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