Roditelji njegovatelji ogorčeni, poručili ministru: "Neka se makne, već je pokazao da nije sposoban"

Roditelji njegovatelji dobit će pet eura veću osnovicu plaće.



"To u realnosti izgleda tako da će moja sadašnja naknada od 750 eura biti 800 eura, a nismo ni do minimalaca došli, iako smo službeno zaposlene osobe preko Zavoda za socijalnu skrb. To ispada euro i pol više, stvarno smiješno, doslovno nam se Vlada ruga", poručila je Lidija Blažević, mama njegovateljica iz Udruge sjena.

Lidija Blažević, mama njegovateljica udurga sjena Foto: DNEVNIK.hr

Uz prijevoz, terapije i vježbe koje koštaju, preživjeti je, kažu, znanstvena fantastika, a kad sve stave na papir, ministru poručuju da se makne. "Već je XY puta pokazao da nije sposoban i da je ovo iznad njegovih mogućnosti", nadodala je Blažević.

Ministar na kritike odgovara.

"Naknade iz godine u godinu povećavamo. Mogu razumjeti da nekome to nije dovoljno, ali mislim da smo povećanjem od 260 posto poslali jasnu poruku da te naknade budu odgovarajuće", poručio je ministar Marin Piletić.

Marin Piletić, ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

Za više od 43 tisuće osoba zajamčena minimalna naknada raste za 10 eura, a osnovica se penje na 170.

Piletić poručuje kako je cilj ujedno i smanjiti broj korisnika. Iz Ureda pučke pravobraniteljice usporedili su povećanje osnovice na 170 eura i prag siromaštva prema zavodu za statistiku.



"Iznos od 170 eura ne pokriva osnovne stvari poput prehrane, higijene i slično. Za jednočlano kućanstvo je 617 eura, a istovremeno košarica za samca za najbazičnije stvari je 250 eura", poručila je zamjenica pravobraniteljice Tatjana Vlašić.



Traže jasnije kriterije na temelju kojih se povećavaju naknade. Zamjeraju Piletiću i vikend javno savjetovanje. "Nije to bio manevar u tri dana, nego informacija koja je kolala po svim tijelima od kraja studenog 2025.", poručio je Piletić.

Socijalne naknade - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Na sve je odgovorila i oporba.

"Status roditelja njegovatelja je skrb koja traje 24 sata. I roditelji ne mogu ostvariti dodatni prihod od kojeg bi uzdržavali obitelj i dijete s teškoćama u razvoju. Mi smo predlagali povećanje naknada u studenom, ali tada ministru to nije bila tema", ustvrdila je Martina Vlašić.

Naknada za roditelje udomitelje povećava se za 5 eura i osnovica iznosi 95 eura.



"Meni to nije socijalna politika, već sliči na cinizam, a život poskupljuje iz mjeseca u mjesec", poručio je Ante Kujundžić (Most).

Socijalne naknade - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Na minimalnu naknadu lokalne zajednice sudjelovat će s još 30 posto. Plan je to za spas najugroženijih.