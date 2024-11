Gotovo pola stoljeća čekaju asfalt, grad im poručio da nisu prioritet: "Mislim da ću propasti"

Demografski slom i iseljavanje Slavonije potaknuli su milijunske investicije kojima se takav trend pokušava zaustaviti. Ipak, novac često ne dolazi u zabačena mjesta, gdje je život najteži. Takav je primjer i Mlinska ulica naselja Sladojevci kraj Slatine. Tamo punih 45 godina čekaju asfalt, a iz gradske uprave im poručuju - niste prioritet.

Kad pada kiša blato je, a kada je suho sve je puno prašine. Ulica pripada prigradskom naselju Sladojevci. Iako je svega tri i pol kilometra udaljena od središta Slatine, nalazi se u izdvojenom području, pa infrastruktura do njih ne stiže.

"Meni treba 10 minuta da ja autom izađem gore do ceste samo jer su užasne rupe. Kad je voda, kad kiša pada to je blato i to su rupe, tamo gore mislim da ću propast", rekla je Ana Hrgović iz Sladojevaca.

"Evo malo su sad taj kamen navezli i to ti je opet rupe, dođu zakrpaju malo s lopatom nabacaju i to je sve", rekla je Horvat.

Put je nekad bio poljski. Grad ga je preveo u makadam, ali asfalta i dalje nema. Problem je, kažu, novac. Ulica je duga 1.7 kilometara, a cijene su odletjele u nebo.

"Evo mi sad idemo na izgradnju jedne spojne ceste od cca 120 m negdje, procijenjena vrijednost je od 350 do 500 tisuća eura", rekao je obnašatelj dužnosti gradonačelnika Ilija Nikolić.

U Mlinskoj ulici živi 20-ak stanovnika, pa su prioritet neasfaltirane ulice s više žitelja. U Gradskoj upravi tvrde i da je malim gradovima teže otvoriti europske blagajne.

"Sad momentalno nema nigdje otvorenih natječaja i momentalno se ne možemo nigdje javiti, što ne znači da nećemo u budućnosti voditi brigu i o takvim malim dijelovima naših prigradskih naselja", rekao je Nikolić.

Zbog neisplativog ulaganja, Mlinska ulica nije ušla u projekt Aglomeracije, pa nemaju ni kanalizaciju. Vodu su dobili prije tri godine, ali premalo ih je i predaleko su da im se uvede plin.



"Zaboravljena ulica, šta da vam kažem", rekla je Hrgović.

Ipak, najviše ih boli što nemaju cestu. Jer, kamo kod krenu, stižu prljavi, a bez prašine ne prolaze ni svadbe.

"Sve je bilo prljavo i cvijeće i sve puno prašine, evo i komšija isto kad su kćer udavali pa su polijevali put", rekla je Horvat.

"Plaćamo cestarine, plaćamo sve obaveze kao i drugi i za svaki tehnički pregled moramo auto dat na servis i mijenjati dijelove da prođe na tehničkom. Trgamo naša vozila", rekao je Ivica Hrgović iz Sladojevaca.

Iako ih je malo, u ulici žive sve generacije.

"Ja sa rođen ovdje", rekao je Hrgović.

"Ima male djece koja još nisu u školu krenula, a ima i onih koji idu u školu. Ima i dvije bake", rekla je Hrgović.

Ovdje vide svoju budućnost, ali 21. stoljeće, još čekaju.

