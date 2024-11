Osam osoba je upucano, od čega su dvije smrtno stradale, u velikoj gomili koja je slavila Noć vještica u središtu Orlanda u petak rano ujutro, a osumnjičeni je uhićen, izvijestile su vlasti.

Šef policije Orlanda, Eric Smith, rekao je novinarima da su ranjeni prevezeni u Regionalni medicinski centar Orlando i da su u stabilnom stanju. Njihova dob se kreće od 19 do 39 godina.

Smith je izjavio da je u trenutku pucnjave u centru grada moglo biti između 50.000 i 100.000 ljudi, sudeći prema snimkama velike gomile za Noć vještica. Osumnjičeni je identificiran kao 17-godišnjak. Smith je rekao da je prošle godine bio uhićen zbog krađe. Nema informacija iz kojeg je grada, koje će optužbe biti podignute protiv njega niti ishodu prethodnog slučaja.

Državni odvjetnik okruga Orange-Osceola Andrew Bain je tijekom konferencije za novinare izjavio kako je vjerojatno da bi se osumnjičenom moglo suditi kao odrasloj osobi, ovisno o daljnjoj istrazi. Također nije bilo naznaka zašto je zapucao.

Vjeruje se da je osumnjičeni jedini napadač, rekao je Smith, dodajući kako nije jasno poznaje li žrtve.

WKMG prenosi da je Smith na konferenciji rekao: "Imali smo oko 100 policajaca na terenu, raspoređenih na različitim mjestima. Policajci su reagirali vrlo brzo, obavili su sjajan posao. Reagirali su čim su čuli pucnjavu. Svi ostali su bježali, ali oni nisu, bili su na svojim pozicijama tražeći napadača. Pronašli su ga."

U objavi na platformi X rano u petak, nazvavši incident kritičnim, policija je navela da provodi istragu o pucnjavi. "Još uvijek prikupljamo informacije i razgovaramo sa svjedocima".

Policijska uprava također razmatra potrebu za dodatnim patrolama tijekom vikenda, piše CBS News.

