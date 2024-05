Mještani Lipika očajni, osam mjeseci život im čine neizdrživim radovi na cesti: "Četiri osobe več su oboljele od astme"

Prošle nedjelje ispričali smo vam priču o problemima najzagađenijeg grada u Europi. Iako mještani Slavonskog Broda godinama apeliraju i traže pomoć, no sve staje na obećanjima. Nakon priče Marine Bešić Đukarić kad već ne može politika javili su se gledatelji. Točnije stigao nam je poziv gledateljice iz Splita koja želi pomoći najugroženijima.

"Iskreno se nadam da ćemo našom donacijom pomoći dijelu građana Slavonskog Broda da uživaju i udišu čist, bolji i kvalitetniji zrak u prostorima u kojima borave", poručila je Inga Kovačić Sindik, vlasnica tvrtke koja se bavi proizvodnjom pročišćivača zraka.

Iz Slavonskog Broda stižu zahvale od gradonačelnice Marine Martić Puača.

"Zahvaljujemo se na donaciji 50 pročišćivača vrhunske kvalitete. Po primitku donacije bit će instalirani u prostorima gradskih vrtića tako da ćemo doprinjeti kvalitetnijem boravku u vrtićima našim mališanima", kazala je Puača.

Dnevniku Nove TV javili su se mještani Lipika koji se pitaju zašto već mjesecima imaju cestu nalik onoj iz srednjeg vijeka, a priču je istražio Domagoj Mikić.

Gospođa Danijela poslala je snimke iz kojih je očito da je riječ o nečemu što se teško može nazvati prometnicom 21. stoljeća. Gdje zapinje s izgradnjom nogostupa, ali i asfaltiranjem ceste i zašto državna cesta DC 47 više sliči makadamskom putu nego normalnoj cesti, na teren je otišla istražiti Barbara Golja.

Osam mjeseci, tri kilometra Lipika stoji neasfaltirano. Pustinja i prašina. Cijelo vrijeme snimanja izvođač je polijevao cestu kako bi olakšao disanje od prašine, a takvi uvjeti probudili su empatiju prema sugovornicima.



"Ja sam jedan dan toliko bila nervozna da sam ja pred kamion izašla i rekla 'Pa daj, zašto se voziš ovuda kad ti je zabranjen promet'. On kaže 'A gospođo i meni je teško'. Ali okolni prilaz, ja da mogu ja bih svoju kuću premjestila 100 metara dalje", kazala je stanovnica Lipika Marina.

Stanje je opasno po zdravlje

Da je situacija neizdrživa potvrđuje i Krunoslav Klaić.

"Cesta je raskopana osam mjeseci, skinut asfalt, praši se, što je neizdrživo nama za živjeti", rekao je.

Takvi uvjeti opasni su, pogotovo za najmlađe.

"Moje dijete je prošle godine ovdje teško nastradalo kad je išao pješice za Lipik. Pao je u jednu rupu. Prerasla je rupa travom, armaturne šipke su virile van, i onda je zapeo jer nije vidio i razbio arkadu, koljena, ruke. Uglavnom, bio je tri dana u bolnici", tvrdi Daliborka Jandroković.

"Utječe nam na zdravlje, kćer ima astmu i to je jako loše za njen kašalj. Ova prašina zrak sve je zagađeno biljke sve je prekriveno prašinom", istaknula je Martina Đudan.

Liječnica obiteljske medicine, tvrdi, dijagnosticirala je novonastale astme

"Broj od četvero ljudi u dva mjeseca je itekako značajan i to moram reći da su to ljudi koji ne boluju od alergijske bolesti, odnosno, sklonosti alergijama nego je to znak iritirajućem djelovanju", potvrdila je dr. med. Tina Gadžić Husko, specijalistica obiteljske medicine.

Gradonačelnik svjestan problema, ali...

Koliko su zbog prašine teški uvjeti pokazala je Martina na vodi s kojom je prala odjeću.

"To možete svaki dan prati svaki dan će biti tako. 100 eura je ovaj mjesec došao račun za vodu. Moj muž je zabranio pranje dvorišta jer ja ne mogu to gledati, ja to stalno špricam", opisala je.

Hrvatske ceste svog izvođača radova očito ne mogu kontrolirati.

"Ovo ne valja. Kopa ispod rubnjaka. Možete vidjeti na čega dolaze rubnjaci, to nije beton to je šljunak i pjesak", rekao je Krunoslav.

"Osjeti se miris kanalizacije", kazala je Slavica Macura koja tvrdi da je taj smrad prvi puta osjetila nakon posljednjih radova.

"Ne znam šta su radili, mijenjali su cijevi od većih stavljali manje. Ne znam što, ali miris je grozan", dodala je.

Da stvari nisu bajne potvrdio je i gradonačelnik Lipika Vinko Kasana.

"Mislim da će vrijeme pokazati da su građani dobrim dijelom u pravu, postoji nadzor, postoje ispitivanja pa ćemo vidjeti što će na kraju biti", naglasio je.

Situacija je neizdrživa

Do vlasnika tvrtke nije bilo moguće doći, pa je ekipa Poziva pokušala ući u sjedište tvrtke u Slavonskom brodu.

"Tu nema nikoga od direktora, jednostavno, mi smo ovdje računovodstvo", kazala je zaposlenica.

Ovakvo stanje jedva podnose zdravi ljudi, a oboljelima i osobama s inveliditetom još je i gore.

"Ne mogu ni s koliciman ni sa štakama, ni ništa", rekla je Josipa Klaić.



"Hvala Bogu glas je dobro, sve su izvadili. Izvadili su karcinom. Ne pijem, ne pušim, prašina guši svaki dan", požalio se Željko Pleše.

Sve to, utječe na psihičko zdravlje.

"Jako loše ja imam sa štitnjačom problema i s alergijom i onda me po noći guši prašina. Ne mogu spavati, ali više me psihički ubiju ti kamioni, taj zvuk tog pijeska, taj kamion kad prođe trese se kuća. Ja toliko budem ljuta da moram ići van zaustavljati to", kazala je mještanka Lipika.

Radnika nema, a cesta je pusta. Ljeto tek dolazi,a prašina bi onda mogla biti neizdrživa.

Rok za dovšetak radova

Dvije godine bilo je potrebno za uređenje nogostupa, a nešto manje od devet mjeseci za cestu. Odgovor na pitanje gdje zapinje pokušao je dati Dubravko Kos iz sektora za održavanje i promet Hrvatskih cesta (HC).

"Nažalost došli smo u situaciju da zbog raznih okolnosti se nalazimo u ovako nezavidnoj situaciji, kako mještani kojima je najteže, tako i Hrvatske ceste koje su investitor. Naime, tijekom izvođenja radova došlo je do saznanja o neusklađenosti prometne dokumentacije o stanju terena. Morali smo pristupiti i određenim izmjenama projekta koje su potrajale kojih je bilo u nekoliko navrata i to je odužilo izvođenje projekta", rekao je.

Nogostup je vrlo loše kvalitete, a mještani ga mogu odvojiti koristeći metalnu šipku.

"To je nešto što nije lijepo vidjeti, niti nam se sviđa. U svakom slučaju svi radovi su pod garancijom i prije puštanja prometnice u promet, radovi će biti pregledani. Svi nedostatci će biti otklonjeni. S ovim izvođačem smo već surađivali, odnosno Hrvatske ceste s predmetnom tvrtkom imaju tri ugovora. Nažalost, na svakom ugovoru ima problema. Svi želimo da se radovi što prije okončaju i zato nam je interes da s izvoditeljem dovršimo radove", kazao je Kos.

Ljudi tvrde da osim zdravstvenih problema trpe i materijalnu štetu.

"Svaki izvođač koji ima ugovore za izvođenje radova s HC-om ima i police osiguranja. Svaka šteta koja je nastala zbog bilo kojeg problema vezanog za gradilište se oštećeni mogu naplatiti od tvrtke", tvrdi Kos.

Kos je odgovorio i kada mještani Lipika mogu očekivati da će cesta biti završena.

"HC su zatražile od izvođača da radove dovrši do kraja svibnja i pri tome ostajemo. To je krajnji rok. Konačni radovi trebaju krenuti u utorak ujutro, ako ne bude problema s vremenskim neprilikama ili kvarovima strojeva. Iza toga ide asfaltiranje koje će potrajati još narednih pet ili šest dana", zaključio je.

