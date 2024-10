VIDEO Velike opasnosti zbog obilne kiše: "Za mene je to strašno... Djeca tu žive, ne dao Bog da izlete"

Cestom od Crvenog jezera u Imotskom do općine Proložac treba biti na posebnom oprezu. Iako se koristi kao alternativni pravac, županijska je cesta na kojoj odroni nakon veće kiše nisu rijetkost. I to nije jedini problem.



"Za mene je to strašno... Tu ima rupa kojekakvih, što ja znam... Mora se stvarno paziti, jako paziti. Ali ovi domaći ne paze, oni su navikli na to i oni projure", rekla je Jasna iz Ričica.

Cesta se više puta doslovno krpala, jedna dionica je na već aktivnim klizištima, ulaz u kuće je tik do prometnice, a posljednjih dvadeset godina trafostanica uz cestu i iznad kanjona sve više sliči Kosom tornju.



"1968. je struja došla tu. Tad je ona napravljena, ali ona je bila neko vrijeme normalna, uredno funkcionirala, onda se malo ukosila, valjda je to takav teren dolje ispod, pa je trula. I tako se to malo nagnulo, ali još stoji, evo", rekao je Ivan Kasalo iz Ričica.

"Dica su tu mala, žive, ne da Bog da izlete van, nema ga više", dodaje Jasna.

Veći odron dogodio se u siječnju prošle godine, a sanacija je trajala više od godinu dana. Županijska uprava za ceste trenutačno sanira dio kolnika, a za veće zahvate treba i puno više novca.

Vinko iz Ričica rekao je da se županije bore, ali da zbog previše posla ne mogu stići sve sanirati.

Cesta je otvorena 1993., otvorio ju je prvi hrvatski predsjednik, pa danas uz tu cestu ima i svoju bistu. Na sigurnoj dionici.

S druge strane Biokova, u Podgori, slična priča. Za sanaciju dijela ceste nitko se dva puta nije javio na javnu nabavu, govori nam načelnica. Veliki odron dogodio se prije pet godina. Teren je i danas iznimno opasan. A podgorska riva doslovno se razdvaja.

Potencijalna opasnost tako vreba i u Zabiokovlju i Podbiokovlju. A mještani još više razloga za brigu imaju zbog najavljenog crvenog meteoalarma.

