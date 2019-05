Ministar rada Marko Pavić odgovorio je sindikatima na prozivke oko kampanje koju vodi za mirovinsku reformu, ali veći dio svoje današnje konferencije za novinare iskoristio je da bi se pohvalio brojkama koje mu idu u korist. Podataka Eurostata po kojima je zaposlenost mladih u Hrvatskoj niža nije se ni dotaknuo. Ipak, mjere zapošljavanja imaju svoj učinak, a dosad ih je iskoristilo oko 50 tisuća građana.

Posao nikako nije mogla naći, pa se modna dizajnerica Ivana Jurić sama upustila u poduzetničke vode i otvorila salon. 25.000 kuna kroz potpore za samozapošljavanje uvijek dobro dođe.

"Uvijek su potrebne šivače mašine, lutke, tako da za početak je idealno. Preporučila bih svima mladima jer ja sam bila u toj situaciji da nisam mogla naći idealan posao", kazala je Ivana.

O mjeri koju je iskoristilo više od 7000 ljudi u Hrvatskoj razmišlja i Igor. Prije nekoliko dana iz Njemačke se vratio u rodnu Županju i otvorio restoran: "Svaka kuna nam je potrebna, jer veliko je ulaganje u ovo sve i svaki znak pomoći bi nam dobro došao."

Igor i Ivana dio su i statistike koju je danas prezentirao ministar rada Pavić. Prema podacima Zavoda za statistiku, kaže Pavić, zaposlenost mladih raste za 2,6 posto. Ipak, prema Eurostatovim podacima, zaposlenost mladih od 15 - 29 godina lani je pala za 0,4 posto. Tim brojkama ministar se ne hvali, niti ga previše zanimaju.

"Ključni i jedini broj koji kao Vlada komuniciramo je i cilj koji je u programu Vlade, je stopa zaposlenosti od 68 posto za generaciju 20 do 64", kaže ministar.

Osvrnuo se i na prozivke sindikata o protureferendumskoj kampanji koju njegovo ministarstvo vodi putem medija: "To nije protureferendumska kampanja, to je informativna kampanja u kojoj informiramo građane o mirovinskoj reformi. nismo koristili vanjske agencije, izradu spota platili smo 18 tisuća kuna plus PDV."

Na kraju konferencije za novinare koju je sam sazvao, iznerviran konstantnim pitanjima o brojkama o zaposlenosti mladih, Pavić je s pressice i otišao.



